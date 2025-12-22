Gạo Hapro thượng hạng ST25 được vinh danh top 10 Sản phẩm – Dịch vụ xanh – Bền vững 2025

Chương trình Tin dùng Việt Nam là sự kiện thường niên được Tạp chí Kinh tế Việt Nam khởi xướng và duy trì từ năm 2006 đến nay. Trải qua 18 năm, Chương trình này đã góp phần thúc đẩy hoạt động trao đổi thông tin đa chiều giữa nhà sản xuất, kênh phân phối và người tiêu dùng, nhằm tạo sự thông hiểu, gắn kết vì sự phát triển thị trường tiêu dùng Việt Nam minh bạch và giá trị.

Năm 2025, chương trình Tin dùng Việt Nam lần thứ 19 được tổ chức với chủ đề “Giá trị chất, Niềm tin thật” trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn biến ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng bình chọn. Chương trình nhằm vinh danh các sản phẩm, dịch vụ uy tín được người tiêu dùng bình chọn với nhiều hạng mục như: Ấn tượng; Xanh – bền vững; Hữu ích, Tiên phong…Năm nay, sản phẩm gạo Hapro Đồng Tháp ST25 với bao bì, mẫu mã mới đã xuất sắc đạt TOP 10 “Sản phẩm – Dịch vụ Xanh – Bền vững 2025”. Đây là kết quả ghi dấu niềm tin mạnh mẽ của người tiêu dùng dành cho chất lượng gạo Việt Nam nói chung và sản phẩm của Hapro nói riêng – đồng thời khẳng định nỗ lực không ngừng của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) trong việc xây dựng thương hiệu và nâng tầm nông sản Việt.

Gạo Hapro Thượng hạng ST25 được vinh danh TOP 10 tại Lễ công bố và vinh danh

Chất lượng làm nên thương hiệu

Có thể nói, sản phẩm gạo Hapro không còn xa lạ gì với người tiêu dùng Thủ đô. Để các sản phẩm do Hapro và các đơn vị thành viên của Hapro sản xuất được người tiêu dùng yên tâm lựa chọn, đặc biệt đây phần lớn là hàng thực phẩm tiêu dùng, chất lượng luôn được chú trọng đặt lên hàng đầu. Gạo Hapro Thượng hạng ST25 được sản xuất từ giống lúa nổi tiếng ST25 – giống lúa từng đạt giải “Gạo ngon nhất thế giới 2019”, canh tác tại tỉnh Đồng Tháp trù phú, màu mỡ – vựa lúa của cả nước. Sản phẩm gây ấn tượng với hạt gạo thon dài, trắng trong, khi nấu cho cơm dẻo – thơm – vị ngọt tự nhiên, phù hợp khẩu vị đa số gia đình Việt.

Với quy trình sản xuất nghiêm ngặt, kiểm soát chất lượng đạt chuẩn, gạo Hapro thượng hạng ST25 luôn đảm bảo an toàn, thơm ngon và ổn định. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm được tin chọn và đánh giá cao.

Dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển

Việc được vinh danh Top 10 “Sản phẩm – Dịch vụ Xanh – Bền vững 2025” của Chương trình Tin dùng Việt Nam 2025 dựa trên các hoạt động khảo sát trên hệ thống báo chí – truyền thông của Tạp chí kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times với sản phẩm gạo Hapro Thượng hạng ST25 là sự ghi nhận quan trọng đối với nỗ lực không ngừng của Hapro trong việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng vùng nguyên liệu, và phát triển mạnh mẽ hơn nữa hệ thống bán lẻ - phân phối, đưa gạo sạch – an toàn đến với nhiều gia đình Việt, khẳng định giá trị và vị thế của thương hiệu Việt, đồng thời tạo động lực để những doanh nghiệp Việt như Hapro nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu.