Điện máy Hòa Phát đẩy mạnh nội địa hóa các sản phẩm gia dụng

Theo ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam, tính đến tháng 9/2025, Công ty Điện máy Gia dụng Hòa Phát đã phát triển 15 dòng sản phẩm với hơn 288 mẫu thiết kế. Nhà máy đã tự sản xuất năm dòng sản phẩm chính gồm máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, máy làm mát không khí, bếp từ và máy hút mùi và đang sản xuất các linh kiện cốt lõi như bảng mạch điều khiển, bình áp và mâm từ để giảm phụ thuộc vào nguồn cung ngoài và kiểm soát tốt hơn chi phí sản xuất. Nhiều dòng sản phẩm của công ty đã được nội địa hóa gần 90%.

Theo lãnh đạo Công ty Điện máy Gia dụng Hòa Phát, chiến lược phát triển của công ty được xây dựng trên ba trụ cột chính: tổ chức sản xuất quy mô lớn nhằm tối ưu chi phí, mang đến mức giá hợp lý cho người tiêu dùng; bảo đảm chất lượng sản phẩm thông qua việc lựa chọn và sử dụng vật tư, linh kiện đạt tiêu chuẩn; đồng thời kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo lợi thế khác biệt trên thị trường. Trên nền tảng đó, công ty định vị sản phẩm ở phân khúc tầm trung, đáp ứng nhu cầu của đại đa số gia đình Việt Nam.

Về dịch vụ hậu mãi, Điện máy Gia dụng Hòa Phát đã xây dựng hệ thống 105 trạm bảo hành trên toàn quốc, phủ 34 tỉnh thành. Đây là một trong những mạng lưới chăm sóc sau bán hàng rộng khắp nhất trong ngành điện máy gia dụng tại Việt Nam, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ bảo hành và thay thế linh kiện định kỳ.

Công ty cũng đang mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực nhà bếp. Kế hoạch đến năm 2026, công ty đầu tư thêm dây chuyền sản xuất các thiết bị gia dụng, hướng tới cung cấp giải pháp tích hợp cho thị trường trong nước. Song song với thị trường trong nước, công ty đang đẩy mạnh nghiên cứu các thị trường xuất khẩu tiềm năng, đồng thời hoàn tất hệ thống tiêu chuẩn và các chứng nhận cần thiết nhằm từng bước đưa sản phẩm thâm nhập thị trường khu vực và quốc tế.

Máy lọc nước Hydrogen ion kiềm Hòa Phát: Công nghệ lọc đa tầng kết hợp điện phân

Theo đại diện Điện máy Gia dụng Hòa Phát, công ty đã đưa ra thị trường dòng máy lọc nước Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh Hòa Phát (HyperS HPA885) kết hợp hệ thống lọc 12 lõi với bộ điện phân, cung cấp các loại nước bao gồm nước Hydrogen ion kiềm và nước tinh khiết với hai chế độ nóng và lạnh.

Hệ thống lọc sử dụng màng RO Dupont Filmtec có kích thước lỗ 0,0001 micron. Nước đi qua các lõi tiền xử lý loại bỏ cặn bẩn, clo và tạp chất, sau đó qua màng RO để chặn vi khuẩn, virus và kim loại nặng như chì, thủy ngân, asen. Các lõi chức năng ở cuối bổ sung khoáng như canxi, magiê vào nước đã lọc.

Điểm khác biệt của Máy lọc nước Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh Hòa Phát HPA885 nằm ở bộ điện phân dùng điện cực titanium phủ platinum. Công nghệ màng ngăn với điện cực Titan phủ Platinum cao cấp cho nguồn nước X2 Hydrogen.

Về chất lượng, sản phẩm đạt nhiều tiêu chuẩn trong và ngoài nước. Công nghệ tấm màng từ Mỹ - Màng lọc RO có chứng nhận NSF/ANSI 58 của Mỹ về hiệu suất lọc và an toàn. Test thôi nhiễm kiểm soát một số vật liệu tiếp xúc trực tiếp với nước tại Quatest 1 - thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc Gia. Các vật liệu của máy lọc nước được test kiểm soát nhằm hạn chế các chất độc hại trong sản xuất thiết bị điện từ để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường khỏi chất thải điện tử (RoHS) đối với sản phẩm Máy lọc nước do TUV-SUD thực hiện.

Quy trình kiểm soát chất lượng tại nhà máy bao gồm nhiều bước nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, tiêu biểu là tiêu chuẩn là tiêu chuẩn NSF (một tổ chức phi lợi nhuận được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận). Các linh kiện của máy lọc nước được test xả tăng 100.000 lần với áp suất 10 bar, với áp lực phá hủy lên đến 26-28 bar, để đảm bảo tính bền vững - an toàn và bền của các linh kiện cấu thành sản phẩm máy lọc nước. Ngoài ra các linh kiện có lớp sơn phủ và kim loại sẽ được đánh giá khả năng chống rỉ và chống ăn mòn bằng phương pháp thử nghiệm trong môi trường nóng ẩm với thành phần 5% muối NaCl, đảm bảo tính ổn định của sản phẩm trong điều kiện hoạt động ở môi trường khắc nhiệt. Các bộ phận phải vượt qua test ở môi trường khắc nghiệt từ -20°C đến 60°C và điện áp làm việc 180-240VAC. Vật liệu sản xuất gồm khung máy dày và chắc chắn, chất liệu nhựa ABS nguyên sinh với bề mặt nhẵn bóng, kính cường lực có độ mỏng và chịu lực tốt.

Máy lọc nước Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh Hòa Phát HPA885 được sản xuất tại Nhà máy Điện máy Gia dụng Hòa Phát ở khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, nhà máy bổ sung ca làm việc, cải tiến quy trình và đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất lõi chức năng tích hợp với công suất 1.000 bộ mỗi ngày. Trước đây, lõi chức năng chủ yếu được nhập khẩu. Việc sản xuất trong nước giúp nhà máy chủ động nguồn cung và kiểm soát chất lượng tốt hơn.

Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam, cho biết: "Máy lọc nước RO Hòa Phát Hydrogen Ion Kiềm HyperS hiện tại là dòng sản phẩm cao cấp nhất mà chúng tôi đang sản xuất. Lõi RO nhập khẩu từ Mỹ là phần quan trọng nhất của máy lọc nước, phụ trách vai trò như lá phổi của thiết bị. Ngoài lõi RO, các bộ phận khác cũng rất quan trọng. Bơm Headon nhập khẩu Đài Loan đóng vai trò trái tim của máy, được nhiều nhà sản xuất trong ngành đánh giá cao về chất lượng và hiệu suất. Khi chạm vào, người dùng sẽ cảm nhận sự khác biệt rõ rệt về độ bền và cảm giác sang trọng hơn".