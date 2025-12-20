Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ rồi uống thuốc sâu, thắt cổ, cho tay vào ổ điện để tự sát nhưng bất thành

Hoài Văn
TPO - Mâu thuẫn vợ chồng kéo dài nhưng khi vợ đưa đơn ly hôn, Tiến nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự sát. Đối tượng khóa cửa, dùng dao chém vợ gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Tiến uống thuốc trừ sâu tự tử, tiếp tục dùng dây thắt cổ và cho tay vào ổ điện nhưng không tử vong.

Ngày 20/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Tiến (SN 1986; trú xã Thăng Bình) để điều tra về hành vi “Giết người”.

1879017845601900038-3991.jpg
Công an khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Võ Văn Tiến. Ảnh CA

Trước đó, ngày 12/12, Phòng CSHS tiếp nhận tố giác về vụ giết người xảy ra cùng ngày tại thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình.

Kết quả điều tra xác định: Võ Văn Tiến và vợ là Phan Thị Ngọc L. (SN 1989) chung sống tại nhà riêng thuộc thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình. Trong quá trình chung sống, do mâu thuẫn kéo dài, Tiến nhiều lần có hành vi bạo lực, đánh đập vợ.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào ngày 11/12, khi chị L. viết đơn xin ly hôn nhưng Tiến không đồng ý, từ đó nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự sát. Sáng 12/12, Tiến khóa cửa nhà, dùng dao chém chị L. gây thương tích nặng. Chị L. may mắn vùng chạy thoát ra ngoài kêu cứu.

Sau khi gây án, Tiến uống thuốc trừ sâu tự tử, tiếp tục dùng dây thắt cổ và cho tay vào ổ điện nhưng không tử vong.

Hoài Văn
