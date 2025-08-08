Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thăm hỏi nạn nhân sống sót trong vụ chồng chém vợ con rồi tự sát

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người chồng dùng dao chém vợ con rồi tự sát. Hai vợ chồng tử vong, người con gái may mắn được cứu sống, đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 8/8, đại diện UBND phường Bình Dương (TPHCM) cho biết, lãnh đạo địa phương đã tới Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, để thăm hỏi, động viên gia đình chị T.T.B.N. (20 tuổi, quê An Giang).

Chị N. là người bị cha dùng dao chém bị thương nặng. Trong khi đó, bà T.T.T.T. (40 tuổi, mẹ chị N) và ông T.T.H. (43 tuổi, cha ruột chị N) đều đã tử vong.

Tại bệnh viện, lãnh đạo phường Bình Dương chia buồn sâu sắc tới gia đình và thăm hỏi sức khỏe, tình hình điều trị của chị N, động viên chị cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát. Trước mắt, phường trao cho gia đình 5 triệu đồng, hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn.

bd.jpg
Lãnh đạo phường Bình Dương đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân
bd-1-643.jpg
Hiện trường vụ việc

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 19h tối 7/8, tại đường NB4 thuộc khu phố Phú Tân 1, phường Bình Dương đã xảy ra vụ án giết người. Đối tượng T.T.H, đã dùng dao chém vợ là chị T.T.T.Th và con gái là chị T.T.B.N. Sau khi gây án, đối tượng đã tự sát.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng, Công an phường Bình Dương và Công an TPHCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa cả ba người đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả hai vợ chồng đã tử vong.

Theo lời người thân, do mâu thuẫn chuyện gia đình nên bà H. cùng con gái dọn ra ngoài thuê phòng trọ ở. Tối 7/8, người chồng tìm đến phòng trọ chửi bới rồi dùng dao chém loạn xạ vào người vợ con.

Hương Chi
