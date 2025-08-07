Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lâm Đồng

Khẩn trương điều tra vụ Trạm trưởng quản lý bảo vệ rừng bị đe doạ tại trụ sở

Thái Lâm
TPO - Trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn ở tỉnh Lâm Đồng bị nhóm đối tượng lạ mặt xông vào đe dọa ngay tại nơi làm việc.

Ngày 7/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có chỉ đạo Công an phường Lang Biang - Đà Lạt điều tra, xác minh vụ việc một cán bộ quản lý bảo vệ rừng bị đe dọa ngay tại trụ sở làm việc; nếu đủ điều kiện thì khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8.

Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Đa Nhim, khoảng 10h ngày 5/8, tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn (thuộc phường LangBiang - Đà Lạt), xuất hiện bốn người đàn ông (chưa rõ danh tính) đi trên ô tô không biển số vào khu vực trạm. Hai trong số đó đứng bên ngoài, hai người còn lại xông thẳng vào trạm, yêu cầu cán bộ kiểm lâm cung cấp giấy tờ liên quan đến hiện trường giải tỏa tại tiểu khu 227A.

z6882534903983-1ccea45ea12cfd13f86acad38605508d.jpg
Nhóm đối tượng đe doạ, xô đẩy Trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn. Ảnh cắt từ camera.

Thời điểm đó, ông Phạm Công Nguyên - Trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn, trực tiếp giải thích và làm rõ yêu cầu của các đối tượng trên. Tuy nhiên, thay vì ngồi xuống nói chuyện, các đối tượng liên tục lớn tiếng, có hành vi xúc phạm và thậm chí đe dọa, đẩy đầu ông Nguyên hai lần ngay tại trụ sở trạm. Vụ việc chỉ tạm lắng khi người dân xung quanh phát hiện và can thiệp, buộc nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường.

Khoảng 1 giờ sau, Công an phường LangBiang - Đà Lạt có mặt để xác minh vụ việc. Đến 17h cùng ngày (5/8), Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khám nghiệm hiện trường tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn.

Đại diện BQLRPH Đa Nhim cho biết, đơn vị đã kịp thời cử lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật đến hiện trường; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để làm rõ vụ việc, ổn định tinh thần cán bộ và đảm bảo an ninh khu vực.

Thái Lâm
#bảo vệ rừng #Lâm Đồng #đe dọa #điều tra #Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn #Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

