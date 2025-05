Bản tin Hình sự: Sát hại tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh cơ sở rồi bỏ trốn lên rừng

TPO - TIN NÓNG ngày 20/5: Điều tra vụ nam shipper ở TPHCM bị đánh gãy sống mũi; Truy tìm tung tích nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân; Bắt nhóm đối tượng trộm 19 điện thoại của người dân chiêm bái xá lợi Phật ở chùa Tam Chúc...

Công an phường An Phú (TP.Thủ Đức, TPHCM) đang lập hồ sơ xử lý vụ nam shipper (nhân viên giao hàng) bị người đàn ông dùng tay, chân đánh tới tấp trước một chung cư trên địa bàn. Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh một nam shipper bị người đàn ông túm tóc, dùng tay tát vào mặt và gối thúc vào vùng đầu khiến nhiều người bức xúc. Nạn nhân là anh N.T.P (SN 1997, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình giao hàng cho khách.

Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ ba đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực chùa Tam Chúc, Kim Bảng (Hà Nam), nơi đang diễn ra lễ cung nghinh và chiêm bái xá lợi Đức Phật với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách thập phương. Lợi dụng cảnh đông đúc trong quá trình hành lễ, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp bằng thủ đoạn tinh vi: giả vờ chen lấn, xô đẩy để đánh lạc hướng nạn nhân, sau đó móc túi, lấy đi 19 điện thoại di động, 15 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Anh H. (trú tại Hà Nội) nhận được tin nhắn thông báo mã trúng thưởng từ ứng dụng MoMo Pro có giao diện giống ứng dụng MoMo. Do tin tưởng, anh H. đã tải ứng dụng và đăng nhập để nhận thưởng. Sau đó các đối tượng mời chào anh tham gia vào hệ thống quỹ đầu tư MoMo Pro, mỗi lần nạp tiền tham gia giao dịch sẽ nhận được lợi nhuận lên đến 50% so với số vốn bỏ ra. Sau đó, anh H. đã thực hiện ba lần nạp tiền, tổng cộng là 330 triệu đồng. Khi thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống bất ngờ báo lỗi và yêu cầu anh nộp thêm 330 triệu đồng mới có thể rút được số tiền đã đầu tư.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng người Lào cùng tang vật là 3kg ma túy tổng hợp dạng đá, 40.000 viên ma túy tổng hợp tại một khách sạn ở thị trấn biên ải Lao Bảo của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ thị trấn biên giới Lao Bảo về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để nhận tiền công.

Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý, điều tra xác minh vụ việc chết người chưa rõ nguyên nhân phát hiện ngày 17/5 tại ấp Đuôi Chuột (xã Tam Lập, huyện Phú Giáo). Sau 3 ngày phát hiện thi thể nam giới, cơ quan công an chưa thể xác định được danh tính, chưa có người thân đến nhận dạng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin (nếu có) về nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Sơn La cho biết đã bắt giữ Tòng Văn Vương (SN 2005, trú xã Pi Toong, huyện Mường La) về hành vi giết người. Trước đó, ông Lò Văn Tân (SN 1984, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh cơ sở tiểu khu Ít Ong, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La) đã bị Tòng Văn Vương dùng dao nhọn đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Vương đã bỏ trốn lên rừng thuộc khu vực xã Pi Toong, giáp ranh với thị trấn Ít Ong và xã Nậm Păm, huyện Mường La. Tại hiện trường thu giữ 1 bơm kim tiêm loại 0,3ml, 1 túi nilon màu trắng bên trong có 4 gói heroin.