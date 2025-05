Điều tra vụ nam shipper ở TPHCM bị đánh gãy sống mũi

TPO - Cơ quan chức năng đang điều tra vụ nam shipper bị đánh tới tấp trong khu vực chung cư trên đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM.

Ngày 20/5, Công an phường An Phú (TP.Thủ Đức, TPHCM) đang lập hồ sơ xử lý vụ nam shipper (nhân viên giao hàng) bị người đàn ông dùng tay, chân đánh tới tấp trước một chung cư trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội đăng tải clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh một nam shipper bị người đàn ông túm tóc, dùng tay tát vào mặt và gối thúc vào vùng đầu khiến nhiều người bức xúc.

Diễn biến vụ việc được người dân quay lại, đăng tải trên mạng xã hội và nhiều ý kiến tỏ ra bất bình trước hành động hung bạo của người đàn ông đối với nam shipper.

Chia sẻ với phóng viên, anh N.T.P. (SN 1997, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết, anh là người bị đánh trong clip và nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình giao hàng cho khách.

Chiều 16/5, anh P. có 2 đơn hàng gửi cho gia đình người đàn ông tại chung cư The Sun Avenue (phường An Phú, TP Thủ Đức) với số tiền 64 nghìn đồng.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, anh P. chưa nhận được tiền nên gọi điện cho khách để nhắc thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, người đàn ông đã chuyển tiền 2 đơn hàng cho nam shipper.

Sáng 18/5, anh P. giao một đơn hàng cho gia đình người đàn ông trên và nam shipper gọi cho người vợ để giao. Tuy nhiên, người vợ nói anh P. giao đến quán ăn của gia đình nằm trong chung cư nhưng anh P. từ chối.

Khoảng 5 phút sau, người đàn ông xuất hiện rồi lao đến dùng tay, chân đánh tới tấp vào người nam shipper. Vụ việc khiến anh P. bị tổn thương vùng ngực, gãy sống mũi và phải đến bệnh viện điều trị.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Phú đã mời những người liên quan về trụ sở để lập biên bản, làm rõ vụ việc. “Công an đã mời chúng tôi lên làm việc và bên đánh tôi đã bồi thường khoảng 4 triệu đồng tiền thuốc men”, anh P. cho hay.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.