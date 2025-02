Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế xe Lexus hành hung shipper

TPO - Cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế xe Lexus có hành vi đánh người sau va chạm giao thông trên địa bàn phường Yên Phụ.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định tạm giữ hình sự đối với Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú tại Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 10/2, anh Hưng (SN 1994, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) tới cơ quan công an trình báo về việc bị 1 người đàn ông lái xe ô tô Lexus dùng chân, tay, mũ bảo hiểm đánh gây thương tích trước cửa nhà số 41B ngách 50/310 Nghi Tàm, phường Yên Phụ.

Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người đánh anh Hưng là Tống Anh Tuấn.

Chiều 11/2, Tống Anh Tuấn đã đến trụ sở Công an quận Tây Hồ đầu thú, khai nhận vi phạm của bản thân.

Theo thông tin nguyên nhân ban đầu xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ dẫn đến mâu thuẫn và Tuấn đánh anh Hưng bằng chân, tay, mũ bảo hiểm gây thương tích.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 11/2, phóng viên có mặt tại nơi xảy ra vụ hành hung kể trên là ngách 310/50 Nghi Tàm (Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội). Nhắc lại thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người dân tỏ ra bức xúc trước thói côn đồ, bạo lực của tài xế xe Lexus.

Anh Hưng (31 tuổi, nạn nhân) cho biết, trong sáng cùng ngày anh đã được Công an phường Yên Phụ mời lên trụ sở lấy lời khai vụ việc. Anh cho biết, bản thân vẫn đau đầu, choáng váng, mắt bên phải vẫn sưng to, rách ở nhiều vị trí và còn bị chảy máu mũi. Công an đã đưa anh Hưng đi khám giám định thương tích.

"Từ khi sự việc xảy ra, anh chưa nhận được lời xin lỗi, hỏi thăm của người hành hung hay gia đình" - anh Hưng nói.

Chị Lan (tên được thay đổi, làm việc tại khu vực trên) người chứng kiến cho biết, khoảng hơn 12h ngày 10/2, nam shipper nhận bánh tại một cơ sở trong ngách và di chuyển ra ngoài thì gặp xe ô tô Lexus đi tới.

Lúc đó, nam thanh niên đi xe máy dừng chờ trước cổng để lấy hóa đơn giao hàng do bị quên thì ô tô Lexus đi từ ngách 310/50 Nghi Tàm vào khu vực hẻm 119 tới bấm còi để nhường đường. Tuy nhiên, do cổng cơ sở sản xuất bánh đã đóng nên nam shipper không thể lùi lại.

"Theo tôi được biết, anh shipper bị thương mất một bàn tay do tai nạn lao động, việc đi lại cũng gặp khó khăn do đang chở hàng" - chị Lan chia sẻ.

Nhân chứng cho biết, câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhưng người đi trên ô tô đã có lời to tiếng với anh shipper, trong khi đó, một người cơ sở sản xuất bánh cũng đã tới xin lỗi nhưng không được.

Sau đó, thanh niên điều khiển xe Lexus đã xuống xe hành hung nam shipper bằng tay, chân, mũ bảo hiểm dẫn đến thương tích vùng mặt.

"Một người phụ nữ trên xe xuống đưa cho nam shipper 500 nghìn để "đền mũ bảo hiểm" nhưng anh này từ chối. Một lúc sau thì những người đi xe Lexus bỏ đi" - chị Lan kể.

Theo người dân, nam shipper là người ở nơi khác và thuê trọ sinh sống ở Hà Nội. Sự việc khiến nhiều người dân tại đây bất bình trước hành vi của người đi xe Lexus.

Không chỉ người dân tại nơi xảy ra sự việc, trên mạng xã hội nhiều người lên án hành vi côn đồ của người đàn ông đi xe Lexus.

"Đúng là xe sang nhưng nhân cách không sang" - tài khoản P.D.P bình luận về vụ việc.

Còn tài khoản P.H.A viết rằng "Hành động đáng lên án, thành phần này cần được xử lý thích đáng!"... và hầu hết mọi người đều mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm để răn đe.