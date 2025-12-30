Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT bị cáo buộc nhận hối lộ 200.000 USD

Đ.H
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc “Nhận hối lộ” 200.000 USD.

Vụ án bị điều tra về các tội danh: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số các bị can, ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình); Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng, kiêm Giám đốc Ban 4); Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) và Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8).

screen-shot-2025-12-30-at-185130.png
Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc nhận hối lộ 200.000 USD

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, là nhân vật trung tâm trong chuỗi hành vi sai phạm. Bị can này bị đề nghị truy tố về ba tội danh gồm: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, 14 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu và 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán.

Cơ quan điều tra xác định, do có quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và các lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý xây dựng công trình để những người này tác động, chỉ đạo các ban quản lý dự án tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu.

Không dừng lại ở đó, Nguyễn Văn Dân còn chi tiền để các giám đốc ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp trước hồ sơ, dữ liệu giá thầu, giúp doanh nghiệp “đi trước một bước” trong quá trình đấu thầu. Hệ quả là Công ty Hoàng Dân và các liên danh đã trúng 5 gói thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng. Tổng số tiền hối lộ mà Nguyễn Văn Dân chi ra được xác định hơn 40 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết luận điều tra xác định cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã nhận 200.000 USD, tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng. Trong đó, có khoản tiền liên quan đến gói thầu số 36 Dự án Hồ Bản Mảng trị giá 500 triệu đồng và 50.000 USD nhận từ Trần Văn Lăng vào các dịp lễ, Tết. Dù chưa đủ căn cứ xác định toàn bộ số tiền này là tiền hối lộ, nhưng do có nguồn gốc từ Nguyễn Văn Dân, cơ quan điều tra xác định cần thu hồi để khắc phục hậu quả cho Nhà nước.

Theo kết luận điều tra, bị can Trần Tố Nghị đã nhận hối lộ 13 tỷ đồng, chủ yếu từ Nguyễn Văn Dân, liên quan đến gói thầu số 36 Dự án Hồ Bản Mảng và hai gói thầu số 13, 17 của Dự án hồ Krông Pách Thượng. Bị can Nguyễn Hải Thanh nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng, trong đó khoản tiền do Nguyễn Văn Dân chi trả gắn với gói thầu số 36 Dự án Hồ Bản Mảng. Bị can Trần Văn Lăng bị xác định nhận hối lộ 13,425 tỷ đồng, còn Lê Văn Hiến nhận 3 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội; đồng thời tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất hợp pháp, góp phần khắc phục hậu quả vụ án.

Đ.H
#Vụ án tham nhũng tại Bộ NN&PTNT #Hối lộ và tham nhũng trong đấu thầu công trình #Cựu lãnh đạo Bộ Nông nghiệp bị truy tố #Chiến dịch điều tra và xử lý tham nhũng #Ảnh hưởng của tham nhũng đến ngân sách nhà nước #Vai trò của doanh nghiệp trong vụ tham nhũng #Các tội danh liên quan đến vi phạm quy định công vụ #Khắc phục hậu quả và thu hồi tài chính bất hợp pháp

Xem thêm

Cùng chuyên mục