Triệt phá đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng hơn 40 tỷ đồng

TPO - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn, do giám đốc một doanh nghiệp chủ mưu. Các đối tượng lợi dụng kẽ hở kiểm tra hải quan, khai báo gian dối để đưa hàng từ Canada, châu Âu về tiêu thụ. Qua điều tra, công an xác định tổng giá trị hàng hóa nhập lậu lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn, thủ đoạn hoạt động tinh vi, liên quan nhiều doanh nghiệp và lô hàng nhập khẩu trị giá hàng chục tỷ đồng.

Clip công an khám phá kho hàng lậu. Nguồn C.A

Theo Công an TPHCM, việc phá án được thực hiện trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp và dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc nước ngoài được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường, nghi vấn nhập lậu. Xác minh cho thấy Tạ Văn Vinh (SN 1971), Giám đốc Công ty TNHH Profit (địa chỉ tại phường Tân Sơn, TPHCM) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Vinh đã thuê Phan Thị Tuyết Nhung (SN 1982) và Trần Ngọc Phương Uyên (SN 2001) tham gia điều hành, lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để thực hiện hành vi buôn lậu.

Các đối tượng đã lợi dụng cơ chế thông thoáng trong kiểm tra, giám sát hải quan và quy trình kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, đưa trái phép các sản phẩm thực phẩm chức năng của các hãng Biotech (Hungary) và Mutant (Canada) về tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các lô sản phẩm thực phẩm chức năng nhập lậu bị phát hiện.

Thực hiện kế hoạch phá án, PC03 phối hợp Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 bắt giữ một container hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Profit, gồm các sản phẩm Hydro Whey Zero của hãng Biotech, trị giá khai báo hơn 5 tỷ đồng nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định từ ngày 16/4, Công ty TNHH Profit đã đăng ký 8 tờ khai nhập khẩu gần 50.000 đơn vị thực phẩm bảo vệ sức khỏe của hãng Mutant. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không có hồ sơ công bố sản phẩm hợp lệ, đã khai báo gian dối, sử dụng hồ sơ tự công bố không đúng quy định để nhập khẩu trái phép lô hàng trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Các đối tượng bị công an bắt giữ liên quan vụ án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Văn Vinh, Phan Thị Tuyết Nhung và Trần Ngọc Phương Uyên để phục vụ điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm liên quan.

Công an TPHCM khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt với tội phạm kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật và chủ động tố giác tội phạm để góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.