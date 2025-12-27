Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hai nhân viên lập bút toán khống suốt 3 năm, tham ô gần 18 tỷ đồng

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lam và Hà đã nhận tiền thanh toán công nợ gần 18 tỷ đồng nhưng không nộp vào tài khoản công ty mà sử dụng cho mục đích cá nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, Lam lập các bút toán khống trên hệ thống kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, tránh bị phát hiện.

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Lam (SN 1995, trú tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1994, trú tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH CityZoo.

Clip công an đọc lệnh bắt Huỳnh Văn Lam và Nguyễn Thị Thu Hà. Nguồn C.A

Các quyết định khởi tố và lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến ngày 28/2/2025. Công ty CityZoo có trụ sở tại 146D4 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, do ông P.S.M. (quốc tịch Pháp) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, Huỳnh Văn Lam là nhân viên quản lý, thu hồi công nợ của công ty. Bị can này đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tiền thanh toán từ khách hàng, cùng quyền hạn được giao trong việc cập nhật, thao tác trên phần mềm kế toán để câu kết với Nguyễn Thị Thu Hà – nhân viên kế toán chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.

ctu.png

Cụ thể, Lam và Hà đã nhận tiền thanh toán công nợ từ nhân viên kinh doanh nhưng không nộp vào tài khoản công ty mà sử dụng cho mục đích cá nhân. Để che giấu hành vi phạm tội trong thời gian dài, Huỳnh Văn Lam lập các bút toán khống trên hệ thống kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, tránh sự phát hiện của doanh nghiệp.

Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới hơn 17,7 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, cả hai bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng để truy xét, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
#tham ô #CityZoo #bút toán khống #chiếm đoạt #tài chính #Lâm #Hà #Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM #Phòng Cảnh sát kinh tế #Công an TP.HCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục