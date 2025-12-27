Hai nhân viên lập bút toán khống suốt 3 năm, tham ô gần 18 tỷ đồng

TPO - Lam và Hà đã nhận tiền thanh toán công nợ gần 18 tỷ đồng nhưng không nộp vào tài khoản công ty mà sử dụng cho mục đích cá nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, Lam lập các bút toán khống trên hệ thống kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, tránh bị phát hiện.

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Lam (SN 1995, trú tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1994, trú tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH CityZoo.

Clip công an đọc lệnh bắt Huỳnh Văn Lam và Nguyễn Thị Thu Hà. Nguồn C.A

Các quyết định khởi tố và lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến ngày 28/2/2025. Công ty CityZoo có trụ sở tại 146D4 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, do ông P.S.M. (quốc tịch Pháp) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, Huỳnh Văn Lam là nhân viên quản lý, thu hồi công nợ của công ty. Bị can này đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tiền thanh toán từ khách hàng, cùng quyền hạn được giao trong việc cập nhật, thao tác trên phần mềm kế toán để câu kết với Nguyễn Thị Thu Hà – nhân viên kế toán chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.

Cụ thể, Lam và Hà đã nhận tiền thanh toán công nợ từ nhân viên kinh doanh nhưng không nộp vào tài khoản công ty mà sử dụng cho mục đích cá nhân. Để che giấu hành vi phạm tội trong thời gian dài, Huỳnh Văn Lam lập các bút toán khống trên hệ thống kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, tránh sự phát hiện của doanh nghiệp.

Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới hơn 17,7 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, cả hai bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng để truy xét, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.