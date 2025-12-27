Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong tư thế úp mặt xuống sàn nhà

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong bất thường trong phòng trọ trên địa bàn phường Phan Thiết.

Sáng 27/12, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ một người đàn ông tử vong trong phòng trọ trên đường Nguyễn Khắc Nhu, thuộc Khu dân cư Võ Văn Tần, phường Phan Thiết.

Thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm giám định y khoa, pháp y tỉnh Lâm Đồng để bảo quản.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân sống gần khu vực phòng trọ phát hiện ông B. (69 tuổi) không ra ngoài sinh hoạt như thường lệ. Khi kiểm tra, mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong trong phòng trọ nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, ông B. được phát hiện nằm úp mặt xuống sàn nhà vệ sinh. Nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết đã có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp khám nghiệm theo quy định.

Theo người quen, nạn nhân từ tỉnh khác đến Phan Thiết thuê trọ để sinh sống một mình và làm nghề lái xe thuê phục vụ du lịch.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể ông B. được đưa về Trung tâm giám định y khoa, pháp y tỉnh Lâm Đồng để bảo quản, phục vụ công tác xác minh nguyên nhân tử vong.