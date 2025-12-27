Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phá đường dây đánh bạc trực tuyến liên quan người Trung Quốc tại Nha Trang

TPO - Đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm tại Nha Trang, Công an Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng người Trung Quốc có hành vi tổ chức đánh bạc, cá cược trực tuyến.

Ngày 27/12, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu năm, tối 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm trên địa bàn các phường Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang.

danhbac1.jpg
Các đối tượng bị phát hiện tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi tổ chức đánh bạc, cá cược trực tuyến. Tại thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang các đối tượng đang hoạt động, với nhiều máy tính xách tay và điện thoại di động vẫn đang truy cập các nền tảng trực tuyến để tổ chức đánh bạc, cá cược và lướt mạng xã hội (TikTok) nhằm tăng tương tác.

Lực lượng Công an đã lập biên bản, tạm giữ 40 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động các loại, đồng thời đưa 30 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc và 1 đối tượng người Việt Nam về trụ sở để làm việc.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng nhập cảnh bằng thị thực du lịch, thuê nhà dân và căn hộ chung cư để tổ chức hoạt động đánh bạc trực tuyến. Nhiều trường hợp không thực hiện đăng ký, khai báo tạm trú theo quy định.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phùng Quang
