Pháp luật

Google News

Tạm giữ 5 đối tượng lợi dụng mưa bão tổ chức đánh bạc

Nguyễn Thắng
TPO - Ngày 12/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Phượng Sơn đã tạm giữ 5 đối tượng lợi dụng thời điểm mưa bão tụ tập đánh bạc trong phòng ngủ trên tầng 2.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng công an kiểm tra phòng ngủ tầng 2 nhà Từ Văn Seo (SN 1969, ở phường Phượng Sơn) và bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thứcđánh sâm.

Các đối tượng bị bắt gồm: Từ Văn Seo (chủ nhà), Leo Văn Sáng, Leo Văn Chung (cùng trú tại phường Phượng Sơn), Lăng Văn Ba (trú xã Đông Phú) và Bùi Thị Nghị (trú xã Kiên Lao).

Tang vật thu giữ gồm 9,3 triệu đồng trên chiếu bạc, 5,5 triệu đồng trên người các đối tượng, cùng 4 xe mô tô, 5 điện thoại di động, 1 chiếu nhựa và một số vật chứng khác liên quan.

Hiện trường vụ việc.

Công an phường Phượng Sơn đã tạm giữ 5 đối tượng để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Công an đồng thời khuyến cáo người dân không lợi dụng thời điểm mưa bão, lễ Tết, ma chay, hiếu hỉ… để tổ chức hoặc tham gia đánh bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nguyễn Thắng
