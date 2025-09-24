Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

4 anh em ruột tham gia điều hành đường dây đánh bạc 3,8 tỷ USD

Tân Châu
TPO - Trong vụ đánh bạc 3,8 tỷ USD mà Tòa án đang xét xử, có bị cáo là anh em ruột, trong đó Huỳnh Long Nhu cầm đầu vụ án bị đề nghị phạt 14 năm 6 tháng tù.

Hôm nay (24/9), trong ngày xét xử thứ hai của phiên tòa sơ thẩm TAND TPHCM, xét xử vụ đánh bạc trực tuyến bằng tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền lên đến 3,8 tỷ USD (tương đương 88.000 tỷ đồng), đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với các bị cáo.

z7040637148592-5004e97a5829b11552fb867c2521f044.jpg
Bị cáo Huỳnh Long Nhu (ngồi hàng ghế đầu) tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa cho rằng, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, đủ cơ sở quy kết các bị cáo đã phạm tội, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố 43 bị cáo là đúng người, đúng tội.

Từ đó đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) 12 năm 6 tháng đến 14 năm 6 tháng tù chung cho 2 tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị phạt tù 3 bị cáo là anh em ruột của bị cáo Nhu. Trong đó đề nghị tuyên phạt hai bị cáo Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em trai bị cáo Nhu) 10 năm 6 tháng đến 12 năm 6 tháng tù và bị cáo Huỳnh Thị Tây Hạ (29 tuổi, em gái) 10 năm 6 tháng đến 12 tù, về cùng hai tội danh như Nhu.

Anh trai của Nhu là bị cáo Huỳnh Long Bạch (34 tuổi) bị đề nghị phạt 8-9 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Chung vụ án, 39 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 12 năm tù cho 1 hoặc 2 tội danh “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”.

Theo Viện Kiểm sát, đây là vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên không gian mạng do Huỳnh Long Nhu cùng nhiều đồng phạm khác thực hiện.

z7040637384025-6cd9d2a848d17714266966301efde329.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Huỳnh Long Nhu và các bị cáo đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin, IT... để thiết kế các web, kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 1 đến 1,5%/ 1 ngày. Người chơi sẽ dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số (USDT, ETH... ) trên các sàn giao dịch điện tử hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác, sau đó chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử…

Nhu cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong một khoảng thời gian (từ đầu năm 2020), thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25 triệu User).

z7040637324175-5ebaf023ca468c456c64ae2cbce942dc.jpg
Một góc phòng xử án.

Các bị cáo đã thu lợi được số tiền đặc biệt lớn, trong đó Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỷ đồng, sau đó đã dùng số tiền này đề đầu tư mua nhà, đất, ô tô và chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích che giấu nguồn gốc tài sản.

Theo Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến lĩnh vực an toàn công cộng và trật tự công cộng. Trên cơ sở cân nhắc tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo như nêu trên, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tân Châu
#Đánh bạc #Tổ chức đánh bạc #Đánh bạc 3 #8 tỷ USD #HUỳnh Long Nhu #Viện Kiểm sát

