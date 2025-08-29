Truy tố 43 bị can trong đường dây đánh bạc 3,8 tỷ USD

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số. Các bị can Huỳnh Long Nhu (32 tuổi), Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu), Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) cùng 9 bị can khác bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; bị can Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai Nhu) và 20 bị can khác bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; chung vụ án có 10 bị can khác bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Hai bị can Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch (từ trái qua)

Đây là vụ án do Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch cùng nhiều đồng phạm khác thực hiện hành vi phạm tội. Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Nhu và Bạch đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin, IT… để thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, được kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 1 đến 1,5%/1 ngày. Người chơi sẽ dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp. Người chơi dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số trên các sàn giao dịch hoặc mua trực tiếp từ người khác, sau đó chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử của các trang web…

Các bị can Nhu, Bạch cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong một khoảng thời gian (từ đầu năm 2020), thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25.000.000 User) và số tiền dùng chơi đánh bạc đặc biệt lớn, hoạt động được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Khám xét nơi ở của các bị can. Ảnh: CA

Theo hồ sơ vụ án, số tiền người chơi dùng để đánh bạc khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng). Huỳnh Long Nhu đã thu lợi bất chính 53 tỷ đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỷ đồng, sau đó đã dùng số tiền này để đầu tư mua nhà, đất, ô tô. và chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích che giấu nguồn gốc tài sản.

Trong vụ án này, một số bị can khác vừa là người tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm của Nhu và Bạch, tham gia đánh bạc thông qua việc tạo các tài khoản cá cược để đánh bạc và lôi kéo các người chơi khác tham gia để hưởng hoa hồng, ngoài ra còn tham gia các nhóm trên Telegram và mạng xã hội khác để lôi kéo người chơi,hướng dẫn tham gia chơi bảo hiểm, cách thức chơi...

Cáo trạng cho biết, trong vụ án này còn có bị can Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ), Cơ quan CSĐT CA TPHCM đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ đề nghị xử lý sau.

Cơ quan điều tra cũng quyết định tách vụ án hình sự "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Rửa tiền" cùng vật chứng có liên quan của các bị can trong vụ án đang được Cơ quan điều tra và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao CA TPHCM tạm giữ, thu giữ, quản lý theo quy định pháp luật để tiếp tục điều tra làm rõ.