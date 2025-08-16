Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 20 ngàn tỷ đồng, nhiều chiến sĩ công an được khen thưởng

TPO - Ngày 16/8, tại trụ sở Công an TPHCM, UBND TPHCM tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt là chiến công triệt phá chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến quy mô lớn.

Tham dự buổi trao khen thưởng có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM...

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại ﻿buổi khen thưởng

Theo báo cáo của Công an TPHCM, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an TPHCM đã phát hiện, xác lập và triệt phá thành công nhiều vụ án, qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực như số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm nhiều, tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố được kéo giảm mạnh, hầu hết các vụ cướp giật được khám phá trong vòng vài giờ; công tác quản lý Nhà nước về ANTT được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Nổi bật trong các thành tích trên là phát hiện, xác lập và triệt phá thành công chuyên án “Tổ chức đánh bạc” trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 20.000 tỷ đồng do hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tấn Nguyên và Nguyễn Thanh Nhã (cùng 44 tuổi).

Các đối tượng cầm đầu tại vụ án

Nhóm này đã móc nối với các đối tượng ở nước ngoài, mua tài khoản từ các trang cá cược xuyên biên giới, phân chia thành nhiều cấp, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia cá độ bóng đá trực tuyến.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can về hai tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” (Điều 321, 322 BLHS); đồng thời xử phạt hành chính 15 đối tượng khác. Tang vật thu giữ gồm 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỉ đồng, 56.000 USD và nhiều tài liệu, vật chứng khác. Hiện lực lượng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các “đại lý cấp dưới” liên quan.

Trước thành tích xuất sắc này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trao Thư khen và tiền thưởng của Thành ủy, UBND TPHCM cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích nổi bật, gồm:

Các tập thể: Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06), Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK02), Phòng 2 Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM.

Các cá nhân: Đại úy Trần Văn Thắng, Thiếu tá Lê Xuân Tịnh, Đại úy Nguyễn Thế Bảo, Đại úy Nguyễn Ngọc Dương – đều là cán bộ của Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02).

Ông Nguyễn Văn Được trao thưởng và tặng hoa chúc mừng các tập thể và các cá nhân

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an và Kiểm sát nhân dân thành phố. Thành phố mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đạt được, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.