Công an TPHCM triệt phá đường dây sang chiết, làm giả hàng nghìn tấn gas

TPO - Công an TPHCM vừa triệt phá thành công một đường dây sang chiết, nạp gas giả quy mô lớn, hoạt động tinh vi, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, qua quan sát năm tình hình, ngày 30/7/2025, Đội 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế TPHCM phối hợp kiểm tra một kho hàng cạnh nhà số 132/35A đường Xuân Thới Sơn 35A (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM), phát hiện 5 đối tượng gồm Nguyễn Nho Hùng, Nguyễn Doãn Tú, Lê Phước Thành, Nguyễn Văn Chương, Lâm Nhật Trường đang trực tiếp sang chiết khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trái phép vào các bình gas.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Mai Văn Tuấn Đạt, Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Bá Vinh là những kẻ chủ mưu. Từ tháng 3/2025, nhóm này thuê kho bãi, mua container rỗng, lắp đặt hệ thống sang chiết để sản xuất gas giả, mỗi ngày tung ra thị trường hàng trăm bình. Tính đến nay, các đối tượng đã sản xuất khoảng 1.000 tấn gas giả, thu lợi hơn 500 triệu đồng.

Hàng trăm bình ga giả cùng các giấy tờ bị ngăn chăn kịp thời trước khi tuồng ra thị trường

Khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 213 bình gas thành phẩm, hàng trăm vỏ bình, tem, niêm màng co giả, cùng xe bồn, máy bơm, máy khò… phục vụ việc sang chiết, làm giả 9 nhãn hiệu gas nổi tiếng.

Quá trình điều tra cũng xác định kho hàng trên không được cấp phép, không được các công ty gas chính hãng ủy quyền sản xuất, sang chiết; số niêm màng co, tem chống hàng giả thu giữ là giả.

Các đối tượng liên quan đến vụ án

Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.