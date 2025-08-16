Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an TPHCM triệt phá đường dây sang chiết, làm giả hàng nghìn tấn gas

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TPHCM vừa triệt phá thành công một đường dây sang chiết, nạp gas giả quy mô lớn, hoạt động tinh vi, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, qua quan sát năm tình hình, ngày 30/7/2025, Đội 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế TPHCM phối hợp kiểm tra một kho hàng cạnh nhà số 132/35A đường Xuân Thới Sơn 35A (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM), phát hiện 5 đối tượng gồm Nguyễn Nho Hùng, Nguyễn Doãn Tú, Lê Phước Thành, Nguyễn Văn Chương, Lâm Nhật Trường đang trực tiếp sang chiết khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trái phép vào các bình gas.

z6912191108368-bb3004321bef9e3bd0862775023b6c1c.jpg

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Mai Văn Tuấn Đạt, Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Bá Vinh là những kẻ chủ mưu. Từ tháng 3/2025, nhóm này thuê kho bãi, mua container rỗng, lắp đặt hệ thống sang chiết để sản xuất gas giả, mỗi ngày tung ra thị trường hàng trăm bình. Tính đến nay, các đối tượng đã sản xuất khoảng 1.000 tấn gas giả, thu lợi hơn 500 triệu đồng.

z6912191108425-00bab564e10501675d35ec91e9487ba9.jpg
z6912191108380-06555b5b4cbfeb815be4841e01a034de.jpg
Hàng trăm bình ga giả cùng các giấy tờ bị ngăn chăn kịp thời trước khi tuồng ra thị trường

Khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 213 bình gas thành phẩm, hàng trăm vỏ bình, tem, niêm màng co giả, cùng xe bồn, máy bơm, máy khò… phục vụ việc sang chiết, làm giả 9 nhãn hiệu gas nổi tiếng.

Quá trình điều tra cũng xác định kho hàng trên không được cấp phép, không được các công ty gas chính hãng ủy quyền sản xuất, sang chiết; số niêm màng co, tem chống hàng giả thu giữ là giả.

z6912191108366-d2549afc14f536bcb6172ddcfefef37d.jpg
Các đối tượng liên quan đến vụ án

Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Nguyễn Dũng
#công an TPHCM #sang chiết gas giả #đường dây làm giả gas #bảo vệ người tiêu dùng #bắt giữ phạm tội gas giả #pháp luật Việt Nam #tội phạm gas giả

Xem thêm

Cùng chuyên mục