Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nữ du khách người Nga vừa chạy xe phân khối lớn vừa biểu diễn trên yên xe ở Khánh Hòa

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an đang điều tra một người phụ nữ quốc tịch Nga biểu diễn chạy xe phân khối lớn trong tư thế "quỳ gối, nằm trên yên" ở Khánh Hòa.

Ngày 21/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra theo thẩm quyền về việc một nữ du khách người Nga có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video người phụ nữ mặc váy ngắn, lộ nội y, điều khiển xe phân khối lớn trên đường, thực hiện các tư thế quỳ gối, nằm trên yên xe.

du-khach-nga.jpg
Người phụ nữ quốc tịch Nga "biểu diễn" chạy xe phân khối lớn. Ảnh: Cắt từ clip.

Sau khi nắm thông tin, Phòng CSGT đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Bắc Nha Trang mời người phụ nữ 34 tuổi, quốc tịch Nga về trụ sở làm việc để làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, người phụ nữ đã thừa nhận thực hiện hành vi trên tại một số tuyến đường ở xã Cam Lâm vào các thời điểm tháng 1 và tháng 6/2025.

Phòng CSGT xác minh xe phân khối lớn là của người đàn ông trú tại xã Tân Định, đứng tên chủ sở hữu, đã bán cho cửa hàng xe máy ở phường Ninh Hòa. Sau đó tiệm bán cho một người đàn ông Nga, rồi ông này tặng xe cho người phụ nữ trên.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân (kể cả người nước ngoài làm việc tại Việt Nam) cần nghiêm chỉnh chấp hành luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm, phản cảm.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2025, mạng xã hội Facebook đã đăng đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên người Nga phóng xe tốc độ cao, lạng lách trên đường phố Nha Trang khiến dư luận bức xúc.

Tuy nhiên khi lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh, thanh niên người Nga đã xuất cảnh sang Trung Quốc.

Phùng Quang
#người Nga #Gây rối trật tự công cộng #xe phân khối lớn #Khánh Hòa

Xem thêm

Cùng chuyên mục