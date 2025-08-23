Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh niên người Nga đánh võng trên đường phố Nha Trang từng bị xử phạt, hiện đã xuất cảnh

Phùng Quang
TPO - Podlenaiev Mikhail (SN 1995, quốc tịch Nga) chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từng bị CSGT Nha Trang xử phạt vì không có giấy phép lái xe, hiện đã xuất cảnh sang Trung Quốc.

Ngày 23/8, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi xác minh, xác định thanh niên người Nga chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường phố Nha Trang khiến dư luận bức xúc đã xuất cảnh sang Trung Quốc.

Thanh niên người Nga chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên đường phố Nha Trang. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo đại diện Phòng CSGT, ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, đơn vị đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ (khu vực Nha Trang) nhanh chóng phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ban đầu xác định người này là Podlenaiev Mikhail (SN 1995, quốc tịch Nga), khi đến Khánh Hòa đã đăng ký lưu trú tại một tòa nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang.

Kiểm tra, đối chiếu thông tin lưu trú phát hiện thị thực nhập cảnh của thanh niên này đã hết hạn từ 19/8/2025, nhưng không khai báo rời khỏi nơi lưu trú và không có thông tin xuất cảnh khỏi Việt Nam. Tiếp tục xác minh đến ngày 22/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, xác định nơi lưu trú mới của Podlenaiev Mikhail tại một căn hộ khác trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang. Tuy nhiên, khi đến kiểm tra người này không còn lưu trú ở đây.

Nghi ngờ thanh niên này đã xuất cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ tại TPHCM, xác định Podlenaiev Mikhail đã xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cùng ngày 22/8.

Theo đại diện Phòng CSGT, trước khi đăng tải các clip lên mạng xã hội, Podlenaiev Mikhail đã bị Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang xử phạt về hành vi "Điều khiển xe mô tô trên 50 cm3 mà không có giấy phép lái xe" vào tháng 5/2025. Đồng thời, xử phạt chủ phương tiện là ông Nguyễn H. (ở tỉnh Lâm Đồng) với hành vi “Để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông”.

Qua vụ việc này, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cảnh báo, mọi hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là của người nước ngoài sinh sống, làm việc, du lịch tại Việt Nam đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.

Trước đó, tối 20/8, mạng xã hội Facebook đã đăng đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên người nước ngoài phóng xe tốc độ cao, lạng lách trên đường phố Nha Trang khiến dư luận bức xúc.

Đoạn clip dài 47 giây ghi lại cảnh thanh niên người nước ngoài này chạy xe tốc độ cao, lạng lách, vượt ẩu trên tuyến đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khiến nhiều người đi đường khiếp sợ.

Phùng Quang
