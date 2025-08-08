Du khách người Nga đấm CSGT Nha Trang thương tích có nồng độ cồn kịch khung

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phùng Quang
TPO - K.A. (SN 2006, quốc tịch Nga) - người đã đấm cán bộ CSGT Nha Trang thương tích có nồng độ cồn ở mức 0,644mg/l khí thở, kịch khung.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông quốc tịch Nga đấm CSGT địa bàn Nha Trang chảy máu xảy ra vào sáng 7/8, hôm nay (8/8), đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sức khỏe của trung tá Ngô Tùng Giang hiện đã ổn định. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT đã tiến hành đo nồng độ cồn và ma túy đối với ông K.A. (người Nga).

Kết quả nồng độ cồn của người này là 0,644 mg/l khí thở, âm tính với ma túy. Với nồng độ cồn nêu trên thì đây là mức kịch khung, nặng nhất dành cho người điều khiển xe máy.

Trung tá Ngô Tùng Giang bị đấm vào mặt gây thương tích.

Theo đại diện Phòng CSGT, vào lúc 6h30 ngày 7/8, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ (khu vực Nha Trang) do trung tá Ngô Tùng Giang là tổ trưởng và thiếu tá Tăng Thái Tú là tổ viên nhận được tin báo của người dân về vụ va chạm giao thông tại khu vực nút giao Trần Phú - Tuệ Tĩnh (phường Nha Trang) giữa xe mô tô biển số 79C1-221.41 do ông K.A. (SN 2006, quốc tịch Nga) điều khiển và xe mô tô biển số 79N1-227.09 do bà V.T.Đ.T. (SN 1972, trú phường Nam Nha Trang) điều khiển.

Sau khi nhận được tin báo, tổ công tác có mặt tại hiện trường và làm việc với các bên liên quan. Qua xem xét hiện trường ban đầu, nhận định 2 xe mô tô va quẹt nhẹ (bà T. bị xây xước ngoài da). Do hiếu kỳ nên nhiều người dân tụ tập đông tại khu vực trên. Trong quá trình tổ CSGT đang làm việc với người có liên quan thì K.A. đang đứng trong khu vực hiện trường đòi nhận lại xe mô tô của mình để đi khỏi hiện trường. Trung tá Ngô Tùng Giang giải thích thì đối tượng này bất ngờ vung tay đấm vào vùng mặt của cán bộ CSGT, gây thương tích. Ngay sau đó, tổ công tác cùng Công an phường Nha Trang đã khống chế đối tượng về phường để làm việc; đồng thời đưa trung tá Giang đến Bệnh viện Quân y 87 cấp cứu.

Hiện Phòng CSGT đang tiếp tục phối hợp Công an phường Nha Trang xác minh các thông tin liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phùng Quang
