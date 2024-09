Vi phạm nồng độ cồn, tấn công CSGT

TPO - Bị cảnh sát dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, Nguyễn Văn Hảo không chấp hành mà hành hung cán bộ cảnh sát giao thông ở Hà Tĩnh.

Ngày 25/9, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hảo (SN 1992, trú xã Kỳ Bắc) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cơ quan chức năng, chiều 24/9, tổ công tác của Đội CSGT (Công an huyện Kỳ Anh) trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông trên Tỉnh lộ 551, phát hiện Hảo điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Bị dừng xe, Hảo buông lời xúc phạm và tấn công cán bộ CSGT – Công an huyện Kỳ Anh, nhưng bị khống chế. Kiểm tra nồng độ cồn với Hảo, cảnh sát xác định người này vi phạm ở mức 0,596mg/1 lít khí thở.

Theo công an sở tại, đối tượng đang bị áp dụng biện pháp quản lý tại địa phương do sử dụng ma túy. Hiện, công an đang củng cố hồ sơ, xử lý người vi phạm.