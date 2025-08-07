Xử lý va chạm giao thông, 1 cán bộ CSGT ở Nha Trang bị người nước ngoài đấm chảy máu

TPO - Khi đang thực hiện nhiệm vụ, một cán bộ CSGT địa bàn Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bất ngờ bị một người đàn ông mang quốc tịch Nga đấm chảy máu miệng.

Ngày 7/8, lãnh đạo Tổ CSGT địa bàn Nha Trang, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết, một cán bộ của đơn vị đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ bị một người đàn ông quốc tịch Nga tấn công gây thương tích.

Trung tá Giang bị đấm chảy máu miệng. Ảnh: P.A.

Trước đó, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, nhận được tin báo có vụ va chạm giao thông tại giao lộ Trần Phú và Tuệ Tĩnh (phường Nha Trang), Trung tá Ngô Tùng Giang - cán bộ Tổ CSGT địa bàn Nha Trang, cùng tổ công tác đến hiện trường xử lý.

Tại đây, một người đàn ông quốc tịch Nga lái xe máy đã va quẹt nhẹ với một xe máy khác. Thấy hai bên xảy ra cãi vã nên Trung tá Giang tiến hành hòa giải. Tuy nhiên, người đàn ông quốc tịch Nga bất ngờ dùng tay đấm vào miệng của Trung tá Giang làm chảy máu.

Theo lãnh đạo Tổ CSGT địa bàn Nha Trang, thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông này có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia, có nồng độ cồn trong người.

Người đàn ông quốc tịch Nga sau đó bị CSGT và công an địa phương khống chế, đưa về trụ sở làm việc và bàn giao ông này để Công an phường Nha Trang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.