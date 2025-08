Phát ngôn thiếu chuẩn mực, một cán bộ CSGT Đắk Lắk bị điều chuyển khỏi lực lượng

Ngày 6/8, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có phản hồi báo chí liên quan đến vụ một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) có phát ngôn thiếu chuẩn mực với dân.

Qua xác minh, vào lúc 9h30’ ngày 21/6/2025, tại Km37+400 Quốc lộ 26, khi thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, ông N.A.N. (thuộc Đội CSGT đường bộ số 2) đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ và nồng độ cồn đối với xe mô tô BKS 47G-233.76 do anh D.K.T. điều khiển.

Trong lúc làm việc, ông N. và anh T. xảy ra mâu thuẫn. Vì không giữ được bình tĩnh, ông N. có thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định của ngành về văn hóa ứng xử, lễ tiết tác phong khi tiếp xúc và làm việc với nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngày 23/6/2025, Phòng CSGT đã tổ chức họp xem xét, xác định ông N. đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và văn hóa ứng xử của Công an nhân dân.

Hành động của ông N. làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an tỉnh nói chung và hình ảnh của lực lượng CSGT nói riêng.

Ông N.A.N. - cán bộ CSGT có hành vi thiếu chuẩn mực với người dân.

Trên cơ sở các quy định, căn cứ kết quả xác minh và đề xuất của Phòng CSGT, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã ra Quyết định điều chuyển công tác đối với ông N. ra khỏi lực lượng CSGT để giáo dục, phòng ngừa chung.

Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh để xử lý kỷ luật ông N. theo đúng quy định.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo đối với lực lượng CSGT, tập trung chỉ đạo thực hiện văn hóa ứng xử, chuẩn mực đạo đức khi tiếp xúc với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT; nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp và minh bạch trong công tác; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 22/6/2025 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đang lưu thông trên Quốc lộ 26 bằng xe máy thì được lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn.

Người đàn ông đã thổi 2 lần vào máy đo nồng độ cồn thì bất ngờ nhận được câu hỏi từ cán bộ CSGT: "Hôm qua có làm tí à?". Người đàn ông đáp lại 5 năm qua không uống rượu. Đồng thời người này thắc mắc máy đo có vấn đề hay sao mà hỏi hôm qua có làm 1 tí.

Lúc này, vị CSGT chỉ tay về phía người này và nói: “Ông bị điên à, hút thuốc nó cũng lên”. Người đàn ông đáp lại rằng không hút thuốc. Ngay lập tức, vị cán bộ nói rằng: “Cái mồm ông thối, cái mồm ông thối nó mới lên”…

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng, rất nhiều bình luận bày tỏ không hài lòng trước thái độ ứng xử của vị cảnh sát giao thông trên, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm.