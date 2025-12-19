MTTQ Việt Nam giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - Hội nghị hiệp thương đã biểu quyết thống nhất phân bổ 25 đại biểu theo Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của MTTQ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất hiệp thương dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu ứng cử tại các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung thêm số lượng để có thêm cơ cấu, thành phần là đại diện thành phần kinh tế tư nhân, doanh nhân, trí thức, người khuyết tật... tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QV.

Ủy ban Thường vụ Quốc đã tiếp thu ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đã xem xét, điều chỉnh về số lượng, cơ cấu, thành phần khối MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Theo đó, ngoài số lượng 25 người như nghị quyết điều chỉnh đã phân bổ, khối MTTQ Việt Nam đã được bổ sung giới thiệu thêm một số cơ cấu khác để ứng cử ở các cơ quan chuyên trách hoặc giới thiệu về các địa phương…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày Tờ trình về dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Dự kiến số lượng phân bổ của MTTQ Việt Nam là 25 người. Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu 3 đại biểu là đại diện lãnh đạo của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cùng với đó, giới thiệu 3 đại biểu đại diện các lĩnh vực: 1 cá nhân tiêu biểu, đại diện doanh nghiệp lớn của Nhà nước có nhiều đóng góp cho ngân sách Nhà nước; thường xuyên phối hợp với MTTQ Việt Nam trong thực hiện an sinh xã hội, trong các hoạt động chăm lo cho người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế …; 1 cá nhân tiêu biểu đại diện hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân trẻ, hoạt động có uy tín, thực hiện tốt các quy định của pháp luật Nhà nước, có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội...; 1 cá nhân tiêu biểu là trí thức có học hàm, học vị phó giáo sư, tiến sĩ trở lên, có kinh nghiệm trong đào tạo, quản lý trường đại học hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, quản lý kinh tế, tài chính, ngân sách…

Đối với các tổ chức thành viên, tờ trình nêu rõ, hiện nay, MTTQ Việt Nam ở cấp Trung ương có 50 tổ chức thành viên, trong đó có 2 tổ chức là Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được phân bổ cơ cấu trong khối cơ quan Trung ương; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được phân bổ trong cơ cấu Hiệp hội kinh tế, tập đoàn, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.V.

Với 47 tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị 19 tổ chức thành viên giới thiệu người đại diện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Hội Thuỷ sản Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Hội Y tế công cộng Việt Nam; Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài; Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Về cơ cấu, thành phần kết hợp, nội dung tờ trình cũng nêu rõ, đại biểu văn nghệ sĩ là đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; đại biểu tôn giáo là đại diện của 2 tổ chức thành viên: Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại biểu ngoài Đảng được cơ cấu trong đại diện của tổ chức tôn giáo. Đại biểu dân tộc thiểu số và đại biểu tái cử được cơ cấu kết hợp trong số đại biểu cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện các tổ chức thành viên.

Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thống nhất phân bổ 25 đại biểu theo Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện, gửi văn bản tới các tổ chức thành viên, cơ quan đơn vị, về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo quy định.