Cán bộ Mặt trận mẫu mực phải gần dân, gần cơ sở, gần không gian số

TPO - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh, Mặt trận tỉnh Sơn La cần đổi mới phong trào thi đua, cuộc vận động, gắn với mục tiêu phát triển bền vững; phát triển kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao; bảo tồn văn hoá 12 dân tộc.

Toàn cảnh Đại hội.

Sáng 18/11, diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới trong công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Dự Đại hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, cùng 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La Hoàng Thị Lương Tâm nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn. Công tác giám sát, phản biện xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền; chăm lo cho đời sống nhân dân được triển khai thực chất, hiệu quả.

Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và Nhân dân ngày càng gắn bó; đội ngũ cán bộ Mặt trận được rèn luyện, trưởng thành; phương thức hoạt động tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong đó, MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đạt nhiều kết quả nổi bật, đó là thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” huy động trên 250 tỷ đồng, hơn 3,5 triệu ngày công và hàng chục nghìn m² đất hiến làm đường giao thông và công trình phúc lợi.

Bà Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát triển khai với nhiều mô hình sáng tạo như “Ngày công vì người nghèo”, “Cán bộ, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Qua đó, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 9.317 căn nhà, giúp hàng vạn hộ nghèo an cư. Ngoài ra, các phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới gắn với “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai rộng khắp. Công tác an sinh xã hội, cứu trợ nhân đạo, đối ngoại nhân dân và hợp tác hữu nghị với các tỉnh Bắc Lào tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực…

Phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Nga gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 và 11 gây ra. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chuyển 15 tỷ đồng từ nguồn vận động cứu trợ để hỗ trợ tỉnh sớm khắc phục hậu quả bão lũ.

Bà Hà Thị Nga thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Bà Hà Thị Nga tin tưởng Sơn La sẽ nhanh chóng ổn định, trở lại quỹ đạo tăng trưởng với sự chung sức của các bộ, ngành, địa phương và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị.

Đối với nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ tỉnh Sơn La tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ lớn. Đó là: Cụ thể hóa Nghị quyết 43 của Trung ương Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phấn đấu đưa Sơn La trở thành trung tâm kinh tế – xã hội của tiểu vùng Tây Bắc, hướng tới phát triển xanh, nhanh, bền vững; kiên định tư tưởng “Lấy dân làm gốc”, thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư nhân dân; phát huy “Cổng Mặt trận số” để phản hồi kịp thời, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, đấu tranh với các luận điệu sai trái.

Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, triển khai mô hình “Tháng nghe dân nói” tại 75 xã, phường; chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

90 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025–2030 ra mắt đại hội.

“Mặt trận tỉnh Sơn La cần đổi mới phong trào thi đua, cuộc vận động, gắn với mục tiêu phát triển bền vững; phát triển kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao; bảo tồn văn hoá 12 dân tộc. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận mẫu mực, thực hiện “3 gần”: gần dân – gần cơ sở – gần không gian số; “5 phải”: lắng nghe – đối thoại – làm mẫu – chịu trách nhiệm – báo cáo kết quả và “4 không”: không hình thức – không né tránh – không đùn đẩy – không sai chức năng”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.