Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội

TPO - Sáng 10/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nêu rõ, thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp luôn nỗ lực phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam ngày càng được nâng cao với những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong thực hiện dân chủ, MTTQ Việt Nam các cấp đã thể hiện vai trò nòng cốt để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên nhiều lĩnh vực, tích cực thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nhiệm vụ nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan Nhà nước được MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện nền nếp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại hội thảo. Ảnh: PV.

Kết quả xử lý các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân được tập hợp, báo cáo và phản hồi lại với Nhân dân qua các kênh thông tin của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên. Nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam các cấp được thực hiện ngày càng thực chất…

Mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo. Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã kịp thời triển khai các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động ủng hộ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai, hoạn nạn…

“Gần đây nhất, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi, rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Tính đến 17h00 ngày 9/10, các tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ gần 848 tỷ đồng", bà Hà Thị Nga thông tin.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: PV.

Tại hội thảo, GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật cho rằng, MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục thu hút đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; đồng thời tham gia kiểm soát quyền lực đối với chính sách, pháp luật trước và sau khi ban hành.

Cùng với đó, MTTQ tham gia quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp như: Chủ trì các hội nghị hiệp thương; giám sát việc thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Lắng nghe, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, MTTQ các cấp phải xác định nhiệm vụ tham gia hoạch định và thực thi chính sách, hoàn thiện thể chế về phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của nhân dân là trọng tâm; tăng cường các hình thức dân chủ trực tiếp; hoàn thiện dân chủ đại diện và phát huy vai trò của các thiết chế dân chủ trong xã hội...

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, các ý kiến được nêu tại hội thảo sẽ giúp cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thêm cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cũng như các giải pháp căn cơ, có tính khả thi cao, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước thực hiện hiệu quả quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, đồng thời có thêm các căn cứ khoa học đóng góp cho việc xây dựng nội dung Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.