Cập nhật dữ liệu về khu dân cư để hoạt động của Mặt trận gần dân, sát dân hơn nữa

TPO - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà lưu ý, hệ thống Mặt trận cần nhanh chóng hoàn thành việc cập nhật hệ thống dữ liệu về khu dân cư để việc triển khai các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam gần dân, sát dân, sát cơ sở hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 1/10, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị làm việc về công tác chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.



Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ, triển khai các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư liên quan đến chuyển đổi số tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tập trung triển khai một số giải pháp cụ thể như: Thiết kế mạng lưới đại diện và tham gia đa tầng, đa kênh cho công nhân, nông dân thế hệ mới, thanh niên trên nền tảng số; triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận 24/7 kiến nghị của nhân dân; Thiết lập bản đồ tương tác vấn đề dân sinh; Thiết lập bản đồ tương tác vấn đề dân sinh;…

Đối với giải pháp thiết kế mạng lưới đại diện và tham gia đa tầng, đa kênh cho công nhân, nông dân thế hệ mới, thanh niên trên nền tảng số, hiện nay, đã có một số kênh thông tin đang triển khai như Fanpage và ZaloOA MTTQ Việt Nam, fanpage các tổ chức chính trị - xã hội; Apps Thanh niên Việt Nam, Công đoàn, Phụ nữ, Nông dân… Một số đơn vị đã thành lập và duy trình mạng lưới riêng như: Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu, mạng lưới Lương Định Của kết nối thanh niên nông thôn tiêu biểu, mạng lưới Y bác sĩ trẻ…

Đối với việc triển khai “Mặt trận số”, báo cáo nêu rõ, tính đến thời điểm này, 34/34 tỉnh, thành phố đã cập nhật danh sách thôn, bản, tổ dân phố; cấp xã 2.563/3.321; tổng số thôn, bản, tổ dân phố 69.164/90.508.

Việc cập nhật danh danh sách cán bộ MTTQ cấp tỉnh, cấp xã, đến nay đã có 34/34 tỉnh, thành phố hoàn thành; cấp xã có 2.431/3.321. Tổng số cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh là 8.207; cấp xã là 335.780; đồng thời cũng đã tiếp nhận trên 1.000 ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi tới phần mềm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, căn cứ nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các ban, đơn vị cần kịp thời triển khai các nhiệm vụ chuyên môn về chuyển đổi số như: triển khai “Cổng Mặt trận số”; đẩy mạnh triển khai việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thông qua phần mềm.

Cùng với đó cần tập trung số hóa vào các nhiệm vụ như: Tập hợp, phản ánh kiến nghị của cử tri và nhân dân trên môi trường số, và dùng bản đồ số để tổng hợp báo cáo; 5 tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục cập nhật dữ liệu của đoàn viên, hội viên trong hệ thống đồng thời cần thống nhất trường dữ liệu trong hệ thống để tạo sự đồng bộ trong quá trình triển khai.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng lưu ý, hệ thống Mặt trận cần nhanh chóng hoàn thành việc cập nhật hệ thống dữ liệu về khu dân cư để việc triển khai các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam gần dân, sát dân, sát cơ sở hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt cần đẩy mạnh hoạt động tập huấn về nhiệm vụ chuyển đổi số đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở.

“Cần phải đưa tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức trong hệ thống đối với việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số theo đúng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị”, bà Nguyễn Thị Thu Hà gợi mở và nêu rõ, các ban, đơn vị trong Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần bám sát các nội dung được đề cập trong đề án Chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam trong triển khai nhiệm vụ và phải báo cáo, cập nhật kết quả theo đúng tiến độ mà đề án đã đề ra.