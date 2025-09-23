Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Trường Phong - Xuân Tùng - Như Ý
TPO - Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tổ chức phiên trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội.

Sáng 23/9, tại Học viện Thanh thiếu niên (Hà Nội) Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tổ chức phiên trọng thể.

239dhmttq1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu đến dự đại hội. Ảnh: Như Ý.
239dhmttq9.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu đến dự đại hội. Ảnh: Như Ý.
tp-239mttq12.jpg
tp-239mttq17.jpg
tp-239mttq18.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
tp-239dhmttq5.jpg
tp-239dhmttq4.jpg
tp-239dhmttq3.jpg
tp-239dhmttq2.jpg
Trước khi dự đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh và sách "Khơi nguồn sức mạnh đại đoàn kết - xây dựng đất nước hùng cường". Ảnh: Như Ý.

Trước đó, ngày 22/9, đại hội đã tiến hành phiên trù bị. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch; bầu 3 đồng chí vào Đoàn thư ký; bầu 9 đồng chí vào Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua chương trình đại hội, nội quy, quy chế của đại hội.

Đại hội cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng... Chiều 22/9, đại hội đã chia 5 tổ thảo luận để lắng nghe các ý kiến góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trường Phong - Xuân Tùng - Như Ý
