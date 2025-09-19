Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bài bản, quyết liệt, khoa học

TPO - Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bài bản, quyết liệt, khoa học, khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Trong 2 ngày (22 - 23/9), tại Hà Nội, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 350 đại biểu.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học trao đổi tại họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV.

Giải quyết các vấn đề thiết thực của cuộc sống

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, nhấn mạnh, với bối cảnh mới, mô hình tổ chức mới, chức năng nhiệm vụ mới, yêu cầu đòi hỏi mới, Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương phải là đại hội của sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao nhất để phát huy sức mạnh, phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự thảo báo cáo chính trị của đại hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, tập trung lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, việc đổi mới mô hình tổ chức đảng từ Đảng đoàn sang Đảng ủy lãnh đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được thành lập theo Quyết định số 245-QĐ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị. Hiện nay, Đảng bộ có 25 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 4 đảng bộ cấp trên cơ sở, 13 đảng bộ cơ sở và 8 chi bộ cơ sở với 5.146 đảng viên.

Cụ thể, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; chủ động cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Việc triển khai được thực hiện đồng bộ, nhất quán từ Trung ương đến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đáng chú ý, nội dung, phương thức thực hiện nhiệm vụ chính trị được đổi mới mạnh mẽ, gắn chặt với thực tiễn cơ sở và nhu cầu của Nhân dân. Các chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được thế mạnh từng tổ chức, hướng tới giải quyết các vấn đề thiết thực của cuộc sống, nâng cao uy tín và vai trò của hệ thống chính trị trong lòng Nhân dân.

Quyết liệt sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Dự thảo báo cáo chính trị cũng đặc biệt nhấn mạnh về công tác tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, gắn với việc triển khai Kết luận số 121-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định về thành lập Đảng bộ, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 3/2/2025. Ảnh: TTXVN.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện và triển khai thực hiện đạt được những kết quả quan trọng. Sau khi thành lập Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã tiến hành các thủ tục thành lập các tổ chức đảng trực thuộc, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các tổ chức đảng trực thuộc, đầu mối bên trong của các cơ quan, tổ chức.

Kết quả đã sắp xếp, hợp nhất 284 đầu mối tổ chức còn 159 đầu mối, giảm 125 đầu mối (tương đương 55,98%); tổng biên chế giảm từ 2.720 người còn 2.185 người, tinh giản 535 biên chế (tương đương 19,67%), trong đó có 124 biên chế thuộc các cơ quan báo chí, hội quần chúng.

"Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung lãnh đạo, triển khai ban hành kế hoạch, xây dựng và hoàn thành các đề án trình và đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt, thông qua gồm: Đề án sắp xếp, tinh gọn Cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (theo mô hình mới). Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam", dự thảo báo cáo nêu.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quyết định cho lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc, ngày 11/2/2025. Ảnh: PV.

Triển khai thực hiện Quyết định số 304/QĐ-TW của Bộ Chính trị, tính đến ngày 30/6/2025, số biên chế hiện có của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương là 986 người, giảm từ 36 đầu mối ban, đơn vị chuyên môn thuộc 5 cơ quan, hiện nay còn 19 ban, đơn vị đặc thù...