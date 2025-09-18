Công bố Logo Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

TPO - Sáng 18/9, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác Logo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Logo Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cuộc thi sáng tác Logo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Logo Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, được tổ chức trong thời gian 1 tháng (từ 18/7 đến 18/8); nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rất lớn của các nghệ sĩ, đội ngũ thiết kế đồ họa, họa sĩ, trí thức yêu mỹ thuật trên cả nước.

Từ 112 tác phẩm của 41 tác giả, nhóm tác giả gửi về, Hội đồng chấm giải do Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ trì đã họp các phiên, đánh giá và lựa chọn ra 6 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, trao giải Nhất tặng tác giả Hoài Design. Ảnh: PV.



Kết quả, Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức thống nhất phê duyệt, lựa chọn 1 tác phẩm đoạt giải Nhất của nhóm tác giả Hoài Design và 5 tác phẩm đạt giải Khuyến khích. Tác phẩm đoạt giải nhất cũng được lựa chọn làm Logo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Logo Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Logo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: BTC cung cấp.



Logo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương thể hiện trung tâm là hình ảnh bông sen kết hợp với hình ảnh búa liềm bằng tạo hình cách điệu độc đáo. Hình ảnh bông sen tượng trưng cho những phẩm chất cao quý của người Việt. Những cánh sen tượng trưng cho các đoàn thể, tổ chức của MTTQ, tượng trưng cho khối đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Bông sen được tạo hình thành ngọn lửa tượng trưng cho lòng nhiệt thành cống hiến, cho truyền thống cách mạng. Búa liềm tượng trưng cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kết hợp của hai hình tượng này tượng trưng cho ý nghĩa lý tưởng cộng sản như ngọn đuốc soi đường chỉ lối cho mọi hoạt động của MTTQ, các Đoàn thể Trung ương…

Logo Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: BTC cung cấp.



Logo Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, với phần trung tâm là dòng chữ Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể trung ương. Phía trên là hình tượng lá cờ đỏ tung bay, được lấy cảm hứng từ hình ảnh Hồng kỳ trong các dịp lễ trọng đại của đất nước. Ngôi sao vàng và hình dáng chữ “S” của phần đuôi cờ gợi liên tưởng về hình ảnh Tổ Quốc Việt Nam. Phía dưới logo là dòng chữ tên gọi của đại hội.

Toàn bộ logo là một khối gắn kết chặt chẽ về cấu trúc tượng trưng cho tinh thần đoàn kết. Đường nét mềm mại và bay bổng trong tạo hình của logo gợi nên một hình ảnh đẹp đẽ và truyền cảm hứng tích cực....