Phát huy trí tuệ tuổi trẻ MTTQ, các đoàn thể T.Ư vào các văn kiện quan trọng của Đảng

TPO - Chiều 17/9, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương cho biết, hội nghị là diễn đàn sinh hoạt chính trị, khoa học, thể hiện quan điểm, tâm tư, nguyện vọng, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, xung kích của các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong việc hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể là công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, bảo vệ Tổ quốc; đổi mới tổ chức, công tác cán bộ, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số; công tác đối ngoại nhân dân, an sinh xã hội, bình đẳng giới và đổi mới công tác thanh niên.

Các ý kiến góp ý bằng văn bản và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị đã đề cập toàn diện các nội dung của dự thảo Văn kiện, từ đóng góp ý kiến vào bố cục dự thảo báo cáo, chủ đề Đại hội, đóng góp vào mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội tới.

Các đại biểu sôi nổi góp ý tại hội nghị.

Đặc biệt đã có nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp liên quan đến công tác thanh niên và phát huy vai trò của thanh niên, của tổ chức Đoàn trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các tham luận cũng khẳng định rõ vai trò tiên phong, xung kích của thế hệ trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát huy sức trẻ trong các phong trào tình nguyện, an sinh xã hội, hội nhập quốc tế, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong sạch, vững mạnh.

