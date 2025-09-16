'Gõ từng nhà' phổ cập thủ tục số

TP - Sau sáp nhập và sắp xếp, ở những địa phương rộng, điều kiện đi lại khó khăn, các Ðoàn xã, phường ở Ðà Nẵng triển khai mô hình “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giúp dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ bà con 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại nhà Gươl

“1+20” hỗ trợ từng hộ dân

Ngoài 70 tuổi, bà Trần Thị Tuyết (SN 1954, thôn Tà Lang, phường Hải Vân) đã đủ điều kiện trợ cấp hưu trí xã hội. Tuy nhiên, sau sắp xếp, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang cũ) được sáp nhập về phường Hải Vân (mới), điều kiện đi lại khó khăn hơn khiến bà chưa làm được thủ tục hưởng chế độ. Bởi vậy, khi được đoàn hỗ trợ dịch vụ công lưu động của Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Dịch vụ hành chính công và Đoàn phường Hải Vân tới tận nhà hỗ trợ làm thủ tục trợ cấp, bà Tuyết rất xúc động.

Bà được các cán bộ, đoàn viên thanh niên hỗ trợ khai tờ khai, thao tác trên ứng dụng VneID và đăng ký trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Các thao tác chỉ mất khoảng 10 phút, nhanh hơn nhiều lần so với trước. “Giờ UBND phường mới cách thôn hơn 20km, tôi già cả nên đi lại rất khó khăn, muốn làm thủ tục hưởng chế độ nhưng không biết làm sao. May mắn được cán bộ và các cháu đoàn viên đến tận nơi hỗ trợ”, bà Tuyết nói.

Sau sắp xếp, phường Hải Vân mới có địa bàn rộng với hai thôn Tà Lang, Giàn Bí cách xa trung tâm. Đây là nơi sinh sống của bà con dân tộc Cơ Tu, việc tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, Đoàn phường Hải Vân có sáng kiến triển khai mô hình “1+20” để hỗ trợ người dân. Mô hình được chính thức triển khai từ tháng 8/2025 với việc tổ chức chương trình hỗ trợ thủ tục hành chính lưu động tại nhà Gươl thôn Tà Lang. Tại đây, bà con của hai thôn Tà Lang và Giàn Bí được cán bộ phường Hải Vân và lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ giải quyết chế độ chính sách cho người có công, bảo trợ xã hội hằng tháng, thủ tục đất đai…

Theo già làng Bùi Văn Siêng (74 tuổi, thôn Giàn Bí), việc hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến rất ý nghĩa đối với bà con, đặc biệt là người lớn tuổi. “Chúng tôi đã già, việc tiếp cận công nghệ rất khó khăn. Ngay cả khi đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng cần sự hỗ trợ của các cháu đoàn viên thanh niên. Bởi vậy, mô hình lưu động này rất thiết thực”, già Siêng nói.

Theo chị Phạm Trần Trúc Mai - Bí thư Đoàn phường Hải Vân, với mô hình “1+20”, tình nguyện viên và công chức chuyên môn đặt bàn lưu động định kỳ hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại các thôn, tổ dân phố ở địa bàn xa trung tâm phường. “Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ hướng dẫn cho các hộ dân. Một tình nguyện viên đảm nhận hỗ trợ 20 hộ gia đình, tiến đến trong mỗi gia đình có ít nhất một người thông thạo sử dụng dịch vụ công trực tuyến”, chị Mai nói.

“Mô hình “1+20” dễ triển khai và nhân rộng, mang lại hiệu quả thực tế. Qua đó, Ðoàn phường mong muốn góp phần phổ cập, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người dân về cách thức, quy trình tiếp nhận, xử lý thủ tục và các kiến thức, kỹ năng cơ bản thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy hình thành các “công dân số” trong cộng đồng”. Chị Phạm Trần Trúc Mai, Bí thư Ðoàn phường Hải Vân, Ðà Nẵng

“Gõ từng nhà, rà từng thôn bản”

Đội hình tình nguyện viên có khoảng 70 người, tất cả đều được tập huấn về các thủ tục hành chính thường gặp, kỹ năng sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng giao tiếp với người dân, đóng thuế điện tử, cấp chữ ký số cho công dân… Trước mắt, mô hình “1+20” được triển khai tại các thôn thuộc xã Hòa Bắc (cũ) với khoảng 1.350 hộ dân, đặc biệt tập trung hỗ trợ các hộ đồng bào Cơ Tu.

“Các tình nguyện viên chú trọng hướng dẫn người dân nắm và chuẩn bị hồ sơ đúng quy định, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn đăng ký và cung cấp chữ ký số, thanh toán trực tuyến, ghi nhận phản ánh, góp ý của người dân về dịch vụ công trực tuyến…”, chị Mai cho hay.

Tây Giang cũng là xã miền núi có địa bàn rộng sau sáp nhập. Trước tình hình đó, Đoàn xã Tây Giang đã triển khai đội hình thanh niên tình nguyện “gõ từng nhà, rà từng thôn bản” để hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VneID, tạo tiền đề sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

Theo anh Alăng Crom, Bí thư Đoàn xã Tây Giang, địa bàn xã mới có 4 thôn, có những thôn cách trung tâm xã hơn 40km. “Mỗi khi cần thực hiện thủ tục hành chính, người dân phải về trung tâm xã, có khi mất cả buổi để di chuyển. Bởi vậy, Đoàn xã đã triển khai các đội hình tình nguyện tại các thôn với sự hỗ trợ của ban dân thôn để giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến tại chỗ”, anh Alăng Crom nói.

Thời gian qua, 93 đội hình tình nguyện với sự tham gia của hơn 7.000 đoàn viên thanh niên đã giúp 21.000 lượt người dân thực hiện dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn.

“Bên cạnh đó, nhiều mô hình hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính tại nhà, tại khu dân cư, thôn bản…, đặc biệt là trên địa bàn các xã miền núi, xã biên giới được triển khai và phát huy hiệu quả. Đội hình sinh viên công nghệ thông tin về xã trở thành “cánh tay số” đắc lực của chính quyền địa phương”, anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, cho biết.