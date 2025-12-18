Trao máy tính về thôn, làng: Tuổi trẻ Bắc Ninh mở 'cánh cửa số' từ cơ sở

TPO - Không chỉ là những chiếc máy tính, đó là “chìa khóa số” được tuổi trẻ Bắc Ninh trao tận tay cơ sở. Từ thôn, làng đến trường học, 68 thiết bị công nghệ đang mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, dịch vụ công và kỹ năng số cho người dân, học sinh.

Ngày 18/12, tại xã Nhân Thắng, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình trao tặng 34 chiếc máy tính cho các thôn và Trường Tiểu học và THCS Bình Dương. Trước đó, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao 19 máy tính tặng xã Đại Sơn và 15 máy tính tặng tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao 68 máy tính, với tổng trị giá 450 triệu đồng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở, thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa các khu vực và các nhóm đối tượng.

Trong không khí sôi nổi của những ngày cao điểm tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, chương trình trao tặng máy tính được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai với thông điệp rõ ràng: Chuyển đổi số phải bắt đầu từ cơ sở, từ những nơi gần dân nhất và gắn chặt với đời sống hằng ngày của người dân.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao máy tính tặng các thôn ở xã Nhân Thắng. Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo đó, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao 34 máy tính cho các thôn và Trường Tiểu học, THCS Bình Dương. Những thiết bị này sẽ được sử dụng trực tiếp trong công tác điều hành, triển khai dịch vụ công trực tuyến tại thôn, đồng thời phục vụ hoạt động dạy và học, rèn luyện kỹ năng số cho học sinh.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng nhấn mạnh: chuyển đổi số không phải là khái niệm xa vời hay khẩu hiệu mang tính phong trào, mà là một cuộc chuyển biến căn bản về tư duy và cách làm. Khi công nghệ được đưa về tận thôn, làng, khi cán bộ cơ sở làm chủ thiết bị và dữ liệu, bộ máy hành chính sẽ vận hành hiệu quả hơn, minh bạch hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

Với chủ đề “Xã thông minh, thôn số hóa”, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đặt kỳ vọng mỗi chiếc máy tính được trao tặng sẽ trở thành một “điểm chạm số” trong cộng đồng. Mỗi cán bộ thôn là một hạt nhân lan tỏa kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin, từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống. Từ đó, chuyển đổi số không chỉ dừng ở cấp chính quyền, mà lan tỏa vào từng ngõ xóm, từng gia đình.

Đối với các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Bình Dương, những bộ máy tính mang theo thông điệp “Kết nối số – nâng bước em tới trường”. Trong bối cảnh giáo dục gắn chặt với công nghệ, việc được tiếp cận máy tính và Internet không chỉ giúp các em học tốt hơn, mà còn mở ra cơ hội khám phá tri thức, rèn luyện tư duy sáng tạo và kỹ năng số – những hành trang quan trọng của công dân trong kỷ nguyên 4.0. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa học sinh khu vực nông thôn và thành thị.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao máy tính tặng trường học ở xã Nhân Thắng.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cũng nhấn mạnh vai trò của đoàn viên, thanh niên địa phương trong việc phát huy hiệu quả các thiết bị được trao tặng. Thanh niên cần là lực lượng đi đầu trong làm chủ công nghệ, trực tiếp hướng dẫn người dân, học sinh sử dụng máy tính an toàn, hiệu quả; biến những thiết bị này thành công cụ phục vụ thiết thực cho công việc, học tập và đời sống.

Chương trình trao tặng máy tính lần này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ Bắc Ninh trong hành trình chuyển đổi số. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ở cơ sở, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đang góp phần tạo nền tảng để chính quyền số, xã hội số và công dân số hình thành vững chắc, bền bỉ, đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên số.

Ông Trần Xuân Nhiên - Bí thư Đảng ủy xã Nhân Thắng cho biết, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, xã rất quan tâm vấn đề này. Bởi vậy, chương trình trao tặng máy tính của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh rất có ý nghĩa với địa phương, mở ra cánh cửa kết nối tri thức. Việc tặng công trình rất đúng thời điểm và ý nghĩa đối với các thôn trong bối cảnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số.