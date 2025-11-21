Tuổi trẻ Bắc Ninh hiến kế về chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ

Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, nhiều đại biểu tham gia tọa đàm đã hiến kế về chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất.

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất

Tại tọa đàm, đại diện tuổi trẻ xã Mỹ Thái chia sẻ về việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Theo đó, xã Mỹ Thái, với đặc thù nền kinh tế nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp truyền thống, đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi để hội nhập. Đoàn xã Mỹ Thái xác định, vai trò của thanh niên không chỉ dừng lại ở việc áp dụng, mà phải là "Làm chủ khoa học công nghệ" – tức là tạo ra các giải pháp cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Mỹ Thái được thể hiện qua 3 khía cạnh sát thực nhất. Đó là cơ giới hóa và Tối ưu hóa quy trình sản xuất. Thanh niên đã phát huy trí tuệ để nghiên cứu, chế tạo hoặc cải tiến các thiết bị, máy móc đơn giản, dễ vận hành, phù hợp với quy mô sản xuất hộ gia đình. Điều này đã giúp giảm đáng kể sức lao động thủ công, rút ngắn thời gian sản xuất và nâng cao tính đồng bộ của sản phẩm.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I

Ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng. Thanh niên đã mạnh dạn đưa các công cụ số đơn giản vào quản lý chất lượng (như nhật ký điện tử), tự động hóa sản xuất (như máy đục, máy tiện,…)

Đổi mới phương thức kinh doanh. Sự sáng tạo của thanh niên còn thể hiện qua việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, sử dụng mạng xã hội để quảng bá và kết nối trực tiếp với thị trường, tạo ra một kênh tiêu thụ nhanh chóng và hiệu quả, phá vỡ rào cản địa lý truyền thống.

Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của thanh niên đã tạo ra giá trị kép. Về kinh tế, tăng năng suất, giảm chi phí đầu vào, nâng cao thu nhập. Về xã hội, tạo ra một môi trường học tập, nghiên cứu khoa học sôi nổi trong thanh niên, góp phần thay đổi tư duy sản xuất cũ, thu hút thanh niên có trình độ trở về địa phương lập nghiệp.

Đại diện tuổi trẻ xã Mỹ Thái đề xuất các giải pháp với trọng tâm là tập trung triển khai hiệu quả Đề án "Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên", lồng ghép các nội dung đào tạo về kỹ thuật số, thiết kế và quản lý chất lượng vào các hoạt động Đoàn. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chủ trì kết nối các chuyên gia, kỹ sư giỏi từ các trường, viện, doanh nghiệp để lập một đội ngũ cố vấn chuyên môn.

Chuyển đối số trong tiêu thụ nông sản và du lịch

Bàn về chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản, đại diện tuổi trẻ xã Gia Bình cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, giáo dục, y tế, đến nông nghiệp – lĩnh vực giữ vai trò quan trọng đối với nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Ninh. Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là một công cụ hỗ trợ, mà còn là giải pháp chiến lược để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản, đồng thời mở rộng thị trường và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Đại biểu phát biểu tại tọa đàm

Trước yêu cầu đó, tuổi trẻ xã Gia Bình nhận thức rõ vai trò tiên phong của thanh niên trong việc ứng dụng công nghệ số để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản và kết nối cung – cầu giữa người sản xuất và thị trường.

Những năm vừa qua, Đoàn xã Gia Bình đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa công nghệ số đến với người dân, đặc biệt là hỗ trợ tiêu thụ nông sản và kết nối cung – cầu. Trước hết, đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia xây dựng nền tảng hạ tầng số cho các hộ nông dân. Các hộ được hướng dẫn tạo mã QR truy xuất nguồn gốc, số hóa thông tin sản phẩm, từ khâu gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch đến bảo quản và đóng gói. Nhiều hộ gia đình sản xuất đã được hỗ trợ xây dựng hồ sơ số hóa cho sản phẩm, góp phần minh bạch hóa quy trình sản xuất, nâng cao uy tín, chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, Đoàn xã đã tổ chức các khóa tập huấn về kỹ năng số cho thanh niên và người dân địa phương. Nội dung tập huấn bao gồm cách sử dụng sàn thương mại điện tử, kỹ năng chụp ảnh, quay video, dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, viết mô tả và livestream bán hàng. Nhờ những lớp tập huấn này, nhiều hộ nông dân lần đầu tiên tiếp cận môi trường số, mở rộng kênh bán hàng, tăng doanh thu và từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ vào quản lý sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Đặc biệt, mô hình “Ngày hội livestream nông sản theo mùa vụ” đã được Đoàn xã tổ chức thành công, trở thành một kênh quảng bá hiệu quả. Tại sự kiện này, các sản phẩm như dưa bao tử, rau màu, măng tây được giới thiệu trực tiếp đến khách hàng, tạo tương tác, tư vấn trực tiếp và nhận đơn hàng online. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân đạt doanh thu gấp đôi, gấp ba so với cách bán hàng truyền thống. Đồng thời, các phiên chợ số còn giúp hình thành mối liên kết trực tiếp giữa người sản xuất, hợp tác xã và khách hàng, giảm thiểu trung gian, tăng lợi nhuận cho người nông dân.

Qua các nhóm Zalo, Fanpage và các kênh thông tin số khác, đoàn viên thanh niên cập nhật thường xuyên thông tin về giá cả, nhu cầu thị trường và các đơn hàng lớn, giúp bà con nông dân nắm bắt xu hướng tiêu thụ và lên kế hoạch sản xuất phù hợp. Đồng thời, các đội hình thanh niên tình nguyện công nghệ còn trực tiếp kết nối nông sản sạch với trường học, bếp ăn tập thể, doanh nghiệp và các cửa hàng tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, góp phần hình thành chuỗi cung ứng minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Qua thực tiễn triển khai, Đoàn xã Gia Bình nhận thấy ba bài học kinh nghiệm quan trọng. Đó là chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi người dân được đào tạo và hướng dẫn bài bản, từ thao tác cơ bản đến quản lý gian hàng trực tuyến. Thương hiệu số và nội dung quảng bá quyết định niềm tin của khách hàng; hình ảnh đẹp, thông tin minh bạch và câu chuyện sản phẩm rõ ràng giúp tăng giá trị và uy tín sản phẩm.

Từ thực tiễn cơ sở, Đoàn xã Gia Bình kiến nghị Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tiếp tục quan tâm mở rộng các khóa tập huấn kỹ năng số cho thanh niên và nông dân, hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm về chuyển đổi số trong nông nghiệp và kết nối cung – cầu, đồng thời tăng cường liên kết với các doanh nghiệp công nghệ để cung cấp nền tảng số, dữ liệu và giải pháp quản lý hiện đại.