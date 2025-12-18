Xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm phát huy phẩm chất nổi bật người Khánh Hòa

TPO - Đưa một số gợi ý để Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho rằng, các cấp bộ Đoàn cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát huy những phẩm chất nổi bật trong hệ giá trị con người Khánh Hòa như: Hiền hòa, hào hiệp, giản dị, phóng khoáng, nghĩa tình, thủy chung.

Sáng 18/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể.

Tham dự Đại hội, về phía Tỉnh ủy Khánh Hòa có ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Dự và chỉ đạo Đại hội có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đặc biệt, Đại hội có sự tham gia của 295 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 84.600 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Phát huy hệ giá trị con người xứ Trầm, tiên phong trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, gửi lời chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại mà Khánh Hòa vừa gánh chịu sau bão lũ. Đồng thời biểu dương tinh thần dấn thân của tuổi trẻ tỉnh nhà, là những người không ngại hiểm nguy, có mặt ở những điểm nóng nhất để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

“Những hình ảnh màu áo xanh không quản hiểm nguy, có mặt ở những nơi khó khăn nhất đã tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức Đoàn trong những thời điểm cam go của địa phương, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân", anh Triết nhấn mạnh.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cũng ghi nhận nỗ lực đổi mới của Đoàn thanh niên Khánh Hòa trong công tác giáo dục. Các công trình như: Cột mốc Trường Sa - Trường Sa trong trái tim tôi, hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hay hoạt động số hóa các địa chỉ đỏ đã tạo nên điểm nhấn rõ nét. Đáng chú ý, chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” đã hình thành hơn 140 câu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng, góp phần nâng cao năng lực hội nhập cho người dân và thanh niên. Công tác chuyển đổi số cũng có bước tiến thực chất khi hơn 85% đoàn viên được cấp sổ và thẻ đoàn viên điện tử.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Minh Triết đã đưa một số gợi ý để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh thiếu nhi. Việc đổi mới phương pháp phải được triển khai mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, trong đó chuyển đổi số giữ vai trò then chốt, lấy đoàn viên làm trung tâm và tăng cường tương tác đa chiều.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các cấp bộ Đoàn cũng cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát huy những phẩm chất nổi bật trong hệ giá trị con người Khánh Hòa như: Hiền hòa, hào hiệp, giản dị, phóng khoáng, nghĩa tình, thủy chung. Đồng thời phát triển hệ thống tài nguyên số phục vụ công tác giáo dục, chủ động nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, cung cấp thông tin kịp thời cho thanh niên.

Tiếp đó, phong trào “Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới” phải được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và định hướng chung của công tác Đoàn toàn quốc. Tuổi trẻ Khánh Hòa cần đi đầu trong làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và tham gia các dự án trọng điểm của tỉnh.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện, nhất là tại các địa bàn khó khăn. Với vị trí địa chính trị đặc biệt, nơi quần đảo Trường Sa giữ vai trò chiến lược về quốc phòng, an ninh, Đoàn các cấp cần xác lập các nội dung tham gia phát triển kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân bám biển, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền và tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”. Bên cạnh việc phát huy vai trò của thanh niên, cần quan tâm sâu sắc đến các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi; chú trọng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cuối cùng, nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh phải được đặt lên hàng đầu để xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục nâng cao chất lượng đoàn viên, hoàn thiện cơ chế quản lý đoàn viên và mô hình tổ chức Đoàn trực tuyến. Chú trọng nhu cầu thiết thân của thanh thiếu nhi, phát huy quyền tham gia và tiếng nói của trẻ em. Đồng thời, cần đa dạng hóa phương thức tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo và thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

"Các cấp bộ đoàn và mỗi cán bộ đoàn trong toàn tỉnh Khánh Hòa phải đổi mới từ nhận thức, tư duy, đổi mới mình trong từng hoạt động, công tác. Cán bộ Đoàn cần giữ vững 3 gần: Gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số. Thực hiện 5 phải: Phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả. Đồng thời kiên quyết 4 không: Không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng", Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn yêu cầu.

Đưa quê hương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Hà khẳng định, thanh niên Khánh Hòa luôn giữ vững tinh thần xung kích trên mọi lĩnh vực. Hơn 11.000 công trình, phần việc thanh niên đã được triển khai, lan tỏa giá trị nhân văn sâu rộng trong cộng đồng. Công tác giáo dục lý tưởng được cụ thể hóa bằng những công trình mang tính biểu tượng góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Khắc Hà phát biểu.

Trong tiến trình chuyển đổi số, đoàn viên thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt tại cơ sở, kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Hơn 2.800 gương thanh niên làm theo lời Bác được tuyên dương là minh chứng rõ nét cho vai trò đội dự bị tin cậy của Đảng.

Các đại biểu tham gia biểu quyết.

Hướng tới mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, ông Nguyễn Khắc Hà đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung vào bốn trọng tâm chiến lược. Trước hết là xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng vừa chuyên”, kiên định lý tưởng, vững vàng bản lĩnh chính trị và trở thành lực lượng tích cực trên không gian mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, phong trào thanh niên cần gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển thông qua các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong du lịch chất lượng cao, logistics, năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao.

"Thanh niên Khánh Hòa cũng cần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế bằng ngoại ngữ, tư duy toàn cầu và tác phong chuyên nghiệp để tham gia vào nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh nhà ra thế giới", ông Nguyễn Khắc Hà nhấn mạnh.