Giới trẻ

Google News

Ứng dụng AI phục dựng di ảnh Anh hùng Liệt sĩ thu hút chú ý tại Đại hội Đoàn tỉnh Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX ghi dấu ấn với Không gian số Đại hội, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong chuyển đổi số

tp-lietj-si-kkjss.jpg
Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã ra mắt không gian số với 4 công trình chuyển đổi số tiêu biểu. Cụ thể gồm: Nền tảng số của Đại hội; Chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) đồng hành cùng cán bộ đoàn; Ứng dụng AI phục dựng di ảnh Anh hùng Liệt sĩ, cùng hệ thống văn phòng thông minh hoạt động trên môi trường mạng độc lập, không kết nối Internet. Bên cạnh đó, Đại hội còn triển khai các tiện ích hỗ trợ như điểm danh đại biểu qua mã QR code và chụp ảnh tại photobooth.
tp-anh-huy-98.jpg
Trong ảnh, anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chụp ảnh tại photobooth - mô hình số của thanh niên cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu dự đại hội.
tp-anh-liet-si.jpg
Việc triển khai đồng bộ các công trình chuyển đổi số đã tạo nên dấu ấn không gian số rõ nét thể hiện tinh thần sáng tạo, làm chủ công nghệ 4.0, chuyển đổi số.
tp-liet-si.jpg
tp-liet-si-029.jpg
Các công trình được xây dựng trên nền tảng công nghệ số tiên tiến, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, có khả năng mở rộng và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Mục tiêu hướng tới là nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, đồng thời đổi mới phương thức tổ chức Đại hội theo hướng thông minh, chuyên nghiệp.
d42172cb20c0af9ef6d1.jpg
Tại Đại hội lần này, nền tảng tiếp tục được nâng cấp với trợ lý ảo AI, cho phép tra cứu nhanh thông tin, giải đáp thắc mắc liên quan đến Đại hội, đại biểu, tài liệu, vị trí chỗ ngồi, đồng thời tiếp nhận ý kiến thảo luận và các thông điệp gửi tới Đại hội một cách tự động.
198cb066e26d6d33347c.jpg
Tại Đại hội lần này, ban tổ chức cũng xây dựng mã QR cho đại biểu tham dự. Mã QR chứa thông tin của đại biểu. Điều này tạo thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm tra, thay đổi thông tin đại biểu.
tp-danh.jpg
Mang đậm giá trị nhân văn, ứng dụng AI phục dựng di ảnh Anh hùng Liệt sĩ do nhóm Skyline﻿ xây dựng và phát triển đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu. Ứng dụng cho phép phục dựng, khôi phục và làm sống động các di ảnh cũ, bị phai mờ theo thời gian bằng công nghệ xử lý hình ảnh hiện đại.
tp-15d1c9209b2b14754d3a.jpg
Ứng dụng này được nhóm Skyline số hóa và chia sẻ để đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh phối hợp với thành viên nhóm phục dựng di ảnh các anh hùng, liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Sau các thao tác lựa chọn đơn giản, hệ thống sẽ tự động xử lý, khôi phục và làm sống động lại các hình ảnh, góp phần “Tô màu ký ức﻿”, lan tỏa lòng biết ơn của tuổi trẻ Hà Tĩnh.
tp-liet-si-anh-khs.jpg
Trong khi đó, hệ thống văn phòng thông minh hoạt động trên môi trường mạng độc lập không kết nối Internet, do cán bộ, chiến sỹ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát triển, là giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu tại Đại hội. Hệ thống sử dụng mạng LAN nội bộ, tích hợp AI, hỗ trợ các tác vụ như chuyển giọng nói thành văn bản, chuyển ảnh thành chữ, nhắc việc, theo dõi tiến độ xử lý công việc.
tp-anh-daik-jooi.jpg
tp-liet-si-kjs.jpg
Việc triển khai đồng bộ các công trình chuyển đổi số đã tạo nên dấu ấn không gian số rõ nét tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX. Đây không chỉ là minh chứng cho trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh nhà mà còn mở ra hướng đi mới trong ứng dụng công nghệ số vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn tới.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào ngày 17 - 18/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh. Với chủ đề “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; phát huy vai trò của thanh niên tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển toàn diện, nhanh, bền vững”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng và các nhóm giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIX và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh #Không gian số #ứng dụng AI #phục dựng di ảnh Anh hùng Liệt sĩ #Skyline #Chatbot AI

