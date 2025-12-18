Ứng dụng AI phục dựng di ảnh Anh hùng Liệt sĩ thu hút chú ý tại Đại hội Đoàn tỉnh Hà Tĩnh

TPO - Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX ghi dấu ấn với Không gian số Đại hội, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong chuyển đổi số
Các công trình được xây dựng trên nền tảng công nghệ số tiên tiến, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, có khả năng mở rộng và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Mục tiêu hướng tới là nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, đồng thời đổi mới phương thức tổ chức Đại hội theo hướng thông minh, chuyên nghiệp.
Việc triển khai đồng bộ các công trình chuyển đổi số đã tạo nên dấu ấn không gian số rõ nét tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX. Đây không chỉ là minh chứng cho trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh nhà mà còn mở ra hướng đi mới trong ứng dụng công nghệ số vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn tới.
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào ngày 17 - 18/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh. Với chủ đề “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; phát huy vai trò của thanh niên tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển toàn diện, nhanh, bền vững”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng và các nhóm giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIX và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031.