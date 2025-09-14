Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Lấy tiếng nói thực tiễn để xây dựng chính sách

TPO - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh mong muốn, từ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2025, những câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của doanh nhân sẽ được các bộ ngành lắng nghe, trả lời, cũng như ghi nhận để có thể tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội; để “bộ tứ trụ cột” về nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước.

Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”, đang trở thành một sân chơi quan trọng, tổng hợp hàng nghìn ý kiến ​​​​từ cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Phóng viên Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - anh Đặng Hồng Anh về nội dung này.

-Thưa anh, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2025 đang nhận được sự quan tâm rất lớn. Anh có thể chia sẻ về việc tổ chức và những kết quả ban đầu của Diễn đàn?

Với tinh thần tiên phong cùng sự phát triển của đất nước, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ý thức được tầm quan trọng của việc kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Vì vậy, chúng tôi đã có ý tưởng tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025.

Trong gần 3 tháng quyết liệt triển khai, chúng tôi đã tổ chức 9 phiên đối thoại tại các địa phương trên toàn quốc, 3 phiên chuyên đề về khởi nghiệp, pháp lý. Đặc biệt, trong đó chúng tôi còn có 1 phiên ở nước ngoài để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài cũng như các nhà đầu tư nước ngoài.

Chúng tôi đã tổng hợp hơn 3.000 ý kiến, kiến nghị của các doanh nhân về cơ chế, chính sách để làm sao cho “bộ tứ trụ cột” về nghị quyết được đưa vào cuộc sống, đưa vào công việc, để doanh nhân, doanh nghiệp phát triển tốt hơn nữa trong tương lai.

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Đến nay, 12 vòng địa phương đã hoàn thành. Tôi đánh giá rất cao về tinh thần của cộng đồng doanh nhân trẻ cũng như doanh nhân tư nhân trên cả nước. Các phiên đều thu hút hơn 200 đại biểu tham dự, nghiên cứu và phân tích sâu sắc trong các lĩnh vực của mình để đưa ra những câu hỏi, đề xuất, kiến ​​nghị gắn với thực tiễn. Điều này thúc đẩy kế hoạch cho các ngành có những thay đổi trong hoạt động ban hành các chính sách pháp luật sắp tới, để “bộ tứ trụ cột” nghị quyết phát huy được chủ trương của Đảng, Nhà nước, giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển thật tốt", anh Đặng Hồng Anh.

Phiên đối thoại chuyên đề “Go Global”﻿ – phiên thứ 12 của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 diễn ra tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan).

- Từ những kết quả ban đầu, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 sẽ hướng tới những nội dung, mục tiêu nào, thưa anh?

Chúng tôi có 4 phiên đối thoại chuyên đề để trao đổi các nội dung kiến nghị, đề xuất được tổng hợp từ các phiên địa phương và chuyên đề. Qua đó, những câu hỏi, đề xuất, kiến nghị ở góc độ quản lý nhà nước cũng sẽ được các bộ ngành lắng nghe, trả lời, cũng như ghi nhận để có thể tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội.

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 sẽ diễn ra 4 phiên Chuyên đề: Thể chế kiến tạo - Doanh nghiệp vươn mình; Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - sức bật để vươn mình; Màu sắc các mũi nhọn chiến lược - vươn tầm quốc tế; Vươn tầm nội lực để vươn mình đột phá. Tiếp đó, chiều 16/9 sẽ diễn ra Phiên đối thoại cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025, dự kiến với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành và cộng đồng doanh nhân.

Những vấn đề cần thay đổi luật sẽ được trình lên Quốc hội. Những gì trong quyền hạn của các bộ ngành và Chính phủ có thể giải quyết được hoặc thay đổi được bằng cách ban hành các thông tư, nghị định mới phù hợp với thực tiễn trong quá trình phát triển của doanh nhân, doanh nghiệp thì các bộ ngành và Chính phủ sẽ làm. Như thế, Nghị quyết 68 sẽ được đưa vào cuộc sống nhanh chóng.

Chúng tôi rất mong muốn, từ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2025 này, Chính phủ và các ngành sẽ xem đây là một diễn đàn chất lượng nhằm hiến kế, đề xuất trong việc ban hành các chính sách phát triển kinh tế.

Từ đó, diễn đàn sẽ được tổ chức hàng năm và chúng tôi có thể đánh giá kết quả, hiệu quả của các đề xuất, kiến nghị để báo cáo lại cho các bộ ngành và Chính phủ. Tôi tin rằng, những thay đổi này sẽ rất tốt và có ích cho sự phát triển chung của đất nước.

- Từ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025, anh có thông điệp gì muốn truyền tải cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp?

Tôi mong rằng, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 và những quyết định, ghi nhận cũng như chỉ đạo sâu sắc của Chính phủ, các bộ ngành sẽ là động lực để hàng năm doanh nhân, doanh nghiệp, nhất là các bạn khởi nghiệp, sẽ nói lên tiếng nói của mình, để hiến kế, đề xuất, kiến nghị.

Điều này giúp cho các quy định, chính sách pháp luật đưa vào đời sống, giúp cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển tốt hơn nữa vì mục tiêu chung của kinh tế Việt Nam.

Diễn đàn đã có trải qua phiên đối thoại địa phương.