Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

96 nhà khoa học trẻ tham gia xét chọn Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2025

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Năm 2025, có 96 hồ sơ ứng viên xét chọn Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng, tăng mạnh về số lượng (tăng gần 34%) so với năm ngoái. Chất lượng hồ sơ tương đối tốt và đồng đều ở các hạng mục thành tích như bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, công bố trên tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước, các sản phẩm ứng dụng thực tiễn.

Ban Tổ chức cho biết, Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2025 được triển khai, tiếp nhận hồ sơ xét chọn từ ngày 26/5/2025 đến hết ngày 1/8/2025.

Sau hơn 2 tháng, đơn vị thường trực giải thưởng đã nhận được 96 hồ sơ trên hệ thống đăng ký trực tuyến đến từ 41 cơ quan, đơn vị, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước và Đại sứ Quán Việt Nam, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Số lượng hồ sơ hợp lệ năm 2025 là 83 hồ sơ tăng gần 34% (21 hồ sơ) so với năm 2024 (62 hồ sơ).

triet2-9997.jpg
TS. Nguyễn Văn Sơn nhận Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2024.
﻿Ảnh minh họa: Dương Triều

Về học vấn, có 61 tiến sĩ, 17 thạc sĩ và 5 cử nhân. Ứng viên có độ tuổi từ 30 trở xuống chiếm 18,1%, ứng viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2005 (20 tuổi, lĩnh vực công nghệ vật liệu mới).

26 ứng viên đang học tập, làm việc và nghiên cứu tại nước ngoài (Nhật Bản, Pháp, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Điển, Anh, Trung Quốc, Áo, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Úc) chiếm 31,3%.

Năm 2025, hồ sơ xét chọn Giải thưởng có sự tăng mạnh về số lượng. Chất lượng hồ sơ tương đối tốt và đồng đều ở các hạng mục thành tích, như bằng sáng chế/giải pháp hữu ích, công bố trên tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước, các sản phẩm ứng dụng.

Hầu hết các hồ sơ tham gia xét chọn được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, rõ ràng và có sự phân hóa khá rõ ràng theo từng lĩnh vực.

Số lượng hồ sơ chất lượng của các ứng viên đang công tác tại các nước có nền khoa học, công nghệ phát triển như Mỹ, Pháp, Thụy Điển, Hàn Quốc… cho thấy nguồn lực tham gia Giải thưởng có sự hội nhập, đáp ứng tốt về chuyên môn cũng như kinh nghiệm ứng dụng thực tiễn.

Có 22/83 hồ sơ là các ứng viên đã từng tham gia Giải thưởng các năm 2023, 2024; có 4 ứng viên đã tham gia liên tiếp năm 2023 - 2025 và có 8 ứng viên đã thuộc top 20 ứng viên tiêu biểu của Giải thưởng các năm trước.

Điều này ngày càng khẳng định vị thế uy tín của Giải thưởng và sự quyết tâm theo đuổi mục tiêu nghiên cứu lâu dài của các nhà khoa học trẻ Việt Nam hiện nay.

Đặc biệt, lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa có 25 hồ sơ hợp lệ, tăng đột biến so với năm 2024, phong phú cả về ngành và đơn vị công tác; chất lượng các hồ sơ cơ bản tốt hơn năm 2024.

Chiều 10/9, đã diễn ra buổi họp Hội đồng xét chọn Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2025 lần thứ nhất để lựa chọn ra top 20 ứng viên có thành tích xuất sắc nhất tiếp tục vào vòng xét chọn thứ 2.

Châu Linh Châu Linh
#Giải thưởng Quả Cầu Vàng #nhà khoa học trẻ 2025 #khoa học công nghệ Việt Nam #ứng viên xuất sắc #đổi mới sáng tạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục