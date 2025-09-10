96 nhà khoa học trẻ tham gia xét chọn Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2025

TPO - Năm 2025, có 96 hồ sơ ứng viên xét chọn Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng, tăng mạnh về số lượng (tăng gần 34%) so với năm ngoái. Chất lượng hồ sơ tương đối tốt và đồng đều ở các hạng mục thành tích như bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, công bố trên tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước, các sản phẩm ứng dụng thực tiễn.

Ban Tổ chức cho biết, Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2025 được triển khai, tiếp nhận hồ sơ xét chọn từ ngày 26/5/2025 đến hết ngày 1/8/2025.

Sau hơn 2 tháng, đơn vị thường trực giải thưởng đã nhận được 96 hồ sơ trên hệ thống đăng ký trực tuyến đến từ 41 cơ quan, đơn vị, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước và Đại sứ Quán Việt Nam, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Số lượng hồ sơ hợp lệ năm 2025 là 83 hồ sơ tăng gần 34% (21 hồ sơ) so với năm 2024 (62 hồ sơ).

TS. Nguyễn Văn Sơn nhận Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2024.

﻿Ảnh minh họa: Dương Triều

Về học vấn, có 61 tiến sĩ, 17 thạc sĩ và 5 cử nhân. Ứng viên có độ tuổi từ 30 trở xuống chiếm 18,1%, ứng viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2005 (20 tuổi, lĩnh vực công nghệ vật liệu mới).

Có 26 ứng viên đang học tập, làm việc và nghiên cứu tại nước ngoài (Nhật Bản, Pháp, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Điển, Anh, Trung Quốc, Áo, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Úc) chiếm 31,3%.

Năm 2025, hồ sơ xét chọn Giải thưởng có sự tăng mạnh về số lượng. Chất lượng hồ sơ tương đối tốt và đồng đều ở các hạng mục thành tích, như bằng sáng chế/giải pháp hữu ích, công bố trên tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước, các sản phẩm ứng dụng.

Hầu hết các hồ sơ tham gia xét chọn được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, rõ ràng và có sự phân hóa khá rõ ràng theo từng lĩnh vực.

Số lượng hồ sơ chất lượng của các ứng viên đang công tác tại các nước có nền khoa học, công nghệ phát triển như Mỹ, Pháp, Thụy Điển, Hàn Quốc… cho thấy nguồn lực tham gia Giải thưởng có sự hội nhập, đáp ứng tốt về chuyên môn cũng như kinh nghiệm ứng dụng thực tiễn.

Có 22/83 hồ sơ là các ứng viên đã từng tham gia Giải thưởng các năm 2023, 2024; có 4 ứng viên đã tham gia liên tiếp năm 2023 - 2025 và có 8 ứng viên đã thuộc top 20 ứng viên tiêu biểu của Giải thưởng các năm trước.

Điều này ngày càng khẳng định vị thế uy tín của Giải thưởng và sự quyết tâm theo đuổi mục tiêu nghiên cứu lâu dài của các nhà khoa học trẻ Việt Nam hiện nay.

Đặc biệt, lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa có 25 hồ sơ hợp lệ, tăng đột biến so với năm 2024, phong phú cả về ngành và đơn vị công tác; chất lượng các hồ sơ cơ bản tốt hơn năm 2024.