Doanh nghiệp tự tin thoát tâm lý 'sợ lớn', đổi mới tư duy quản lý

TPO - Thay đổi trong tư duy từ “thể chế dễ quản lý” sang “thể chế dễ làm giàu”; doanh nghiệp hãy tự tin, thoát khỏi tâm lý “quá sợ” và “có tâm lý là sợ lớn”; doanh nhân Việt muốn vươn tầm không chỉ nằm ở vốn hay công nghệ, mà ở bản lĩnh văn hóa.

Mệnh lệnh của sự phát triển

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 vòng đối thoại địa phương khu vực Đồng bằng sông Hồng diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực, với dự báo quy mô GDP sẽ vượt mốc 500 tỷ USD và vùng Đồng bằng Sông Hồng được khẳng định vai trò đầu tàu mạnh mẽ.

Thêm vào đó, cuộc cải cách hành chính sâu rộng từ đầu tháng 7/2025 được ví như một luồng sinh khí mới, một cuộc “tái cấu trúc toàn diện về tư duy quản lý”. "Bộ tứ nghị quyết" (Nghị quyết 57, 59, 66, 68) được cộng đồng doanh nghiệp xem là kim chỉ nam cho hành động.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam vòng đối thoại địa phương khu vực Đồng bằng Sông Hồng diễn ra tại Hải Phòng. Ảnh: BTC

Như lời khẳng định của Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đỗ Hữu Huynh, đây không còn là câu chuyện khuyến khích, mà đã trở thành “mệnh lệnh của sự phát triển”. Trong đó, khoa học công nghệ là động lực đột phá, pháp luật là nền tảng và kinh tế tư nhân là trái tim của nền kinh tế.

Diễn đàn với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”, đã không dừng lại ở nêu vấn đề mà đã thực sự trở thành nơi kiến tạo những giải pháp khả thi, thành hành động cụ thể.

Bản lĩnh mới từ “ba trụ cột”

Giữa những tầm nhìn chính sách vĩ mô, một yêu cầu mang tính “mệnh lệnh” cho chính các doanh nghiệp đã được định hình, xoay quanh “ba trụ cột” là liên kết vùng, nâng cấp quản trị và bản lĩnh văn hoá.

Anh Trần Văn Minh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội nêu ra nghịch lý các địa phương trong khu vực có điều kiện tương đồng lại phát triển không giống nhau, thậm chí cạnh tranh lẫn nhau. Anh Minh nhấn mạnh vai trò quan trọng trong việc liên kết vùng và đề xuất mô hình “mỗi tỉnh phải xác định ngành chủ lực” để tránh tình trạng “trăm hoa đua nở” trong xây dựng các khu công nghiệp dẫn đến cạnh tranh lẫn nhau.

Anh Trần Văn Minh phát biểu tham luận tại phiên đối thoại. Ảnh: BTC

Anh Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Ninh Bình, hướng tới thay đổi trong tư duy quản lý. Cần chuyển mạnh từ “thể chế dễ quản lý” sang “thể chế dễ làm giàu”, áp dụng nguyên tắc “Nhà nước chỉ cấm những gì đã liệt kê” và triển khai cơ chế hậu kiểm thay cho tiền kiểm. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng cần tự đổi mới, trong đó có 5 yêu cầu cốt lõi là làm ăn chân chính, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, chủ động góp ý chính sách, giữ gìn bản sắc văn hóa và phải có khát vọng, bản lĩnh.

Anh Nguyễn Đức Cường phát biểu ý kiến tại phiên đối thoại. Ảnh: BTC

GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo (ĐHQG Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng yếu tố cốt lõi để doanh nhân Việt vươn tầm không chỉ nằm ở vốn hay công nghệ, mà ở bản lĩnh văn hóa. Thay vì chỉ là “học trò giỏi” của thế giới , các doanh nhân phải “biến tất cả những gì mình có thành lợi thế cạnh tranh” , trong đó văn hóa chính là một tài nguyên vô giá.

GS.TSKH.NGND Vũ Minh Giang phát biểu ý kiến. Ảnh: BTC

Diễn đàn ghi nhận nhiều câu chuyện về rào cản mà doanh nghiệp phải đối mặt, về thể chế và thủ tục hành chính, nguồn vốn; trăn trở về tiếp cận và quản trị hiệu quả các nguồn vốn vay thay vì chỉ phụ thuộc ngân hàng… Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến, đề xuất. Nổi bật có Nhà nước cần có các gói hỗ trợ cụ thể như “voucher chuyển đổi số”; nhà nước hỗ trợ 50% chi phí đầu tư công nghệ cho doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 5 năm đầu cho các dự án chế biến sâu, và hỗ trợ chi phí để nông sản đạt các chứng nhận quốc tế như GlobalGAP, Organic EU. Các doanh nghiệp phải “dám minh bạch, dám đổi mới, dám nghĩ lớn”.

Nhiều ý kiến, đề xuất được trao đổi tại phiên đối thoại. Ảnh: BTC

Nghiên cứu áp dụng cơ chế "luồng xanh"

Trao đổi tại phiên đối thoại diễn đàn, ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, thành phố đã ban hành Kế hoạch hành động số 07-KH/TU và Kế hoạch số 173/KH-UBND để triển khai Nghị quyết 68 với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”. Từ ngày 1/8/2025, Hải Phòng đã thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh.

Thành phố cũng cam kết sẽ nghiên cứu áp dụng cơ chế “luồng xanh” cho thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai; xây dựng chương trình đào tạo 3.000 giám đốc điều hành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; và hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp…

Ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại phiên đối thoại. Ảnh: BTC

Ông Hoàng Bình Quân - nguyên Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định doanh nghiệp tư nhân hiện nay có “địa vị cao nhất”, là “thành phần kinh tế quan trọng nhất”. Ông kêu gọi doanh nghiệp hãy tự tin, thoát khỏi tâm lý “đừng quá sợ” và “đừng có tâm lý là sợ lớn”.

Những ý kiến tại diễn đàn sẽ được “nấu cao” để trình lên Thủ tướng, với kỳ vọng chuyển hóa thành những thay đổi chính sách thực chất, khai thông điểm nghẽn, đưa kinh tế tư nhân vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước bước vào giai đoạn phát triển hùng cường”, ông Quân nhấn mạnh.

Ông Hoàng Bình Quân trao đổi tại phiên đối thoại. Ảnh: BTC

Tổng kết phiên đối thoại, anh Trần Đăng Nam - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025 ghi nhận các ý kiến tâm huyết và cam kết sẽ tổng hợp, phân tích để gửi lên các vòng đối thoại cấp cao hơn. Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất các hội doanh nghiệp địa phương nên tổ chức gặp gỡ định kỳ với sở, ban, ngành để cùng tháo gỡ điểm nghẽn, đồng thời nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp là “cốt lõi” và là “tài sản quan trọng nhất” để bước vào kỷ nguyên mới. Anh Trần Đăng Nam phát biểu tại phiên đối thoại. Ảnh: BTC