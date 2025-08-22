Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tiếp Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 22/8, tại Hà Nội, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy tiếp đoàn công tác Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, do ông Nakasone Yasutaka - Hạ nghị sĩ, Trưởng Ban Thanh niên Đảng LDP dẫn đầu.

Cùng dự, về phía T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm.

xuantung-vietnhat6.jpg
Quang cảnh buổi làm việc giữa T.Ư Đoàn và đoàn công tác Ban Thanh niên Đảng LDP Nhật Bản. Ảnh: Xuân Tùng

Thanh niên có vai trò quan trọng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chào mừng đoàn công tác Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản tới thăm và làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam – Nhật Bản đang rất tốt đẹp, anh Huy cho biết, tuổi trẻ hai nước có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, phát huy mối quan hệ tốt đẹp này trong tương lai, trong đó có trách nhiệm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản.

Theo anh Huy, Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng, lực lượng thanh niên hiện có hơn 21 triệu người đóng vai trò quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có gần 6 triệu đoàn viên.

tp-xuantung-vietnhat10.jpg
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Bên cạnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt trong công tác thanh niên, nhiều tổ chức thanh thiếu nhi khác ở Việt Nam cũng hoạt động sôi nổi và mang lại ý nghĩa thiết thực cho đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn quốc.

Tại buổi làm việc, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đã giới thiệu thông tin, hoạt động về tổ chức Hội LHTN Việt Nam. Lãnh đạo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam giới thiệu về tổ chức và các hoạt động nổi bật.

tp-xuantung-vietnhat3.jpg
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm giới thiệu về tổ chức Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản Nakasone Yasutaka cũng khẳng định, thế hệ trẻ có vai trò quan trọng để gánh vác tương lai tươi sáng của đất nước. Ông bày tỏ tin tưởng, với tuổi trung bình của Việt Nam là 32 tuổi, nhân dân Việt Nam và thế hệ trẻ của Việt Nam sẽ đóng góp nhiều vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Ông Nakasone Yasutaka mong muốn Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển, cũng như thúc đẩy tình hữu nghị của hai nước.

tp-xuantung-vietnhat7.jpg
Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản Nakasone Yasutaka trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Tăng số lượng và chất lượng hoạt động giao lưu hợp tác

Theo anh Bùi Quang Huy, thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đối tác Nhật Bản, triển khai hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác song phương và đa phương. Qua đó, góp phần thiết thực trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng rồi tạo cơ hội rèn luyện, phát triển cho thanh thiếu nhi Việt Nam; thắt chặt hơn cái tình hữu nghị giữa thanh thiếu nhi hai nước.

xuantung-vietnhat8.jpg
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Trong thời gian tới, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị, tăng cường việc giao lưu, trao đổi đoàn giữa Ban Thanh niên của Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh hơn nữa về số lượng và chất lượng các hoạt động hợp tác thanh thiếu nhi Việt Nam - Nhật Bản, trong đó có hợp tác doanh nhân trẻ. Bên cạnh đó, kiến nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tổ chức các chương trình, khóa học chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng cho thanh niên Việt Nam về khởi nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số…

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng đề nghị, hai bên có thêm các hoạt động trao đổi, giao lưu, trao đổi, quảng bá văn hoá trong thanh thiếu nhi để tuổi trẻ Việt Nam – Nhật Bản thêm hiểu biết về hai đất nước. Việc giao lưu, trao đổi này không chỉ ở cấp toàn quốc mà còn tại các địa phương.

Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản Nakasone Yasutaka bày tỏ sự thống nhất cao với các đề xuất của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, nhất là việc tăng cường trao đổi đoàn giữa Ban Thanh niên của Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giao lưu hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

tp-xuantung-vietnhat4.jpg
Trưởng Ban Thanh niên Đảng LDP Nakasone Yasutaka trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản Nakasone Yasutaka tin tưởng, cuộc gặp hôm nay sẽ góp phần tăng cường hiểu biết của hai bên về tổ chức, hoạt động và vai trò của thanh niên hai nước, đồng thời củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

tp-xuantung-vietnhat1.jpg
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản Nakasone Yasutaka. Ảnh: Xuân Tùng
tp-xuantung-vietnhat11.jpg
Lãnh đạo và đại biểu hai đoàn chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng
Xuân Tùng
