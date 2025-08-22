Tình nguyện viên phục vụ sự kiện A80: Sẵn sàng làm việc gần 20 giờ liên tục

TP - 8.800 tình nguyện viên, đặc biệt là hơn 800 bạn trẻ được tuyển chọn làm lực lượng “vòng trong” tại khán đài Quảng trường Ba Đình ngày đêm miệt mài tập huấn, rèn luyện sẵn sàng cho nhiệm vụ vinh dự nhưng đầy thử thách trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cường độ, áp lực rất cao

Thành Đoàn Hà Nội tuyển chọn 8.800 tình nguyện viên (TNV) đến từ 43 trường đại học, cao đẳng và các cơ sở Đoàn phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong số đó, hơn 800 TNV được chọn trực tiếp tham gia phục vụ khu vực vòng trong tại khán đài Quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia.

Á hậu Vân Nhi và các TNV ĐH Phenikaa tại buổi tập huấn 8.800 TNV do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức

Theo thông tin từ Thành Đoàn Hà Nội, 800 TNV phục vụ khu vực vòng trong này được chọn từ sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải và Đại học Phenikaa. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp, góp phần bảo đảm sự trang nghiêm và thành công của sự kiện trọng đại của đất nước. Các TNV trải qua nhiều vòng tuyển chọn, tập huấn kỹ lưỡng từ cấp trường cho đến cấp thành phố, trang bị những kỹ năng cần thiết, từ văn hóa giao tiếp, tác phong ứng xử, kỹ năng ngoại ngữ cho đến nền tảng kiến thức lịch sử - văn hóa.

Ngoài chương trình tập huấn chung với 8.800 TNV, các TNV phục vụ tại khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình còn tham gia các buổi tập huấn riêng, với những lưu ý đặc biệt. Trong buổi tập huấn sáng 21/8, tại ĐH Phenikaa, bà Trần Minh Châu, Phó Trưởng phòng quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội nhấn mạnh, các TNV tại khu vực khán đài sẽ làm việc với cường độ, áp lực rất cao. Trong ngày đại lễ, các TNV xác định sẽ làm việc gần 20 giờ liên tục, ăn ngủ tại nơi diễn ra sự kiện. Vì vậy, các TNV đặc biệt là TNV nữ cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe tốt nhất để tham gia phục vụ trọn vẹn trong ngày đại lễ quốc gia.

Không chỉ trong ngày lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 2/9, các ngày sơ duyệt (27/8), tổng duyệt lễ kỷ niệm (30/8) các TNV khu vực khán đài đều có mặt thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp để có kinh nghiệm tốt nhất cho ngày lễ chính. “Các TNV cần xác định mình là người đến trước, về sau. Có mặt trước giờ đại biểu đến 30 phút, sau khi chương trình kỷ niệm kết thúc ở lại dọn dẹp vệ sinh khán đài sạch đẹp, giữ gìn sự tôn nghiêm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”, bà Trần Minh Châu nhấn mạnh.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đại học Phenikaa có gần 500 TNV được chọn tham gia phục vụ tại khu vực khán đài. Đến thời điểm này, các TNV hào hứng đón nhận nhiệm vụ với tinh thần sẵn sàng cống hiến cao nhất. Phan Thế Bảo, sinh viên khóa 15 ngành Quản trị nhân lực, Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện, đồng thời là đội trưởng đội hình tình nguyện viên của Phenikaa tại sự kiện A80 không giấu nổi niềm vinh dự, tự hào. Bảo cho biết, các TNV đã có sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt cả về tinh thần, sức khỏe, lẫn kỹ năng.

Đội trưởng Phan Thế Bảo cùng các TNV Đại học Phenikaa

Tình nguyện viên phục vụ vòng trong là những gương mặt tiêu biểu, đã tích lũy kinh nghiệm qua nhiều hoạt động tình nguyện lớn, nhỏ trước đây. Với vai trò đội trưởng, Bảo tổ chức lực lượng thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm do một người phụ trách, nhằm quản lý và kết nối thông tin hiệu quả. Với kinh nghiệm từng làm trưởng nhóm nhiều chương trình tình nguyện của ĐH Phenikaa thực hiện nhiều chương trình tình nguyện lớn tại nhiều tỉnh, thành từ Sơn La, Lạng Sơn đến Nghệ An, Hà Tĩnh,… Bảo tự tin sẽ điều hành đội hình tình nguyện ĐH Phenikaa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Sự háo hức và quyết tâm, niềm tự hào dân tộc của các bạn tình nguyện viên sẽ là sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua áp lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Bảo nói.

Trần Thị Thảo Nguyên, sinh viên năm 3 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Phenikaa chia sẻ, ngay từ khi đặt đơn đăng ký cô đã xác định tinh thần “không ngại khó, không ngại khổ”, sẵn sàng giữ kỷ luật và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Thảo Nguyên cho biết, các TNV phải trải qua kiểm tra sức khỏe, kiến thức lịch sử, văn hóa từ vòng phỏng vấn ban đầu và liên tục được rèn luyện kỹ năng trong suốt quá trình chuẩn bị. Nguyên cũng như các TNV khác xác định sẽ thức xuyên đêm để phục vụ trong ngày đại lễ 2/9.

Khi nghe tin có thể phải phục vụ liên tục trong suốt 18- 20 tiếng đồng hồ, Nguyên đã lập sẵn một danh sách những vật dụng cá nhân tối giản mang theo để thuận tiện cho công việc. Đặc biệt, câu chuyện gia đình gắn bó với các sự kiện trọng đại của đất nước càng tiếp thêm động lực cho Nguyên. Ông ngoại Nguyên từng tham gia đội hình diễu hành cựu chiến binh tại Đại lễ A50 ở TPHCM. Em trai Nguyên cũng tham gia tình nguyện viên phục vụ tại sự kiện A50. Chính niềm tự hào đó khiến Nguyên quyết tâm cống hiến hết mình cho A80 và giữ bí mật với gia đình để sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới gửi tặng họ những hình ảnh kỷ niệm đặc biệt.

Nguyễn Thị Phương Anh, thành viên CLB Lý luận trẻ ĐH Phenikaa chia sẻ niềm háo hức. Với nhiều trải nghiệm tình nguyện trước đây, Phương Anh cho rằng, thời gian chuẩn bị cho sự kiện lần này hoàn toàn xứng đáng, bởi được góp sức cho ngày trọng đại của đất nước là niềm vinh dự không phải ai cũng có được. Cô luôn chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là với các đại biểu lớn tuổi và khách quốc tế, để có thể ứng xử tinh tế và phù hợp trong mọi tình huống.

PGS.TS Nguyễn Tô Trung - Phó Giám đốc Đại học Phenikaa chia sẻ, việc chào đón hơn 700 TNV tham gia sự kiện đặc biệt A80, trong đó gần 500 TNV phục vụ khu vực khán đài là niềm vinh dự của nhà trường, đồng thời là cơ hội để sinh viên thể hiện khát vọng cống hiến, tinh thần phụng sự Tổ quốc. Ông chia sẻ, trước lễ ra quân, Ban giám hiệu đã căn dặn sinh viên cần trang bị đầy đủ hành trang từ tri thức, văn hóa đến kỹ năng giao tiếp, ứng xử và ngoại ngữ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông bày tỏ niềm tin, với tinh thần khát vọng và trách nhiệm, sinh viên Phenikaa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong Đại lễ 2/9.