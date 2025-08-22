Những 'chiến binh' trẻ thầm lặng vì cộng đồng

TP - Nhóm bạn trẻ ở TPHCM đi xe máy quanh đường phố, thầm lặng hỗ trợ người không may gặp nạn hoặc xe hư hỏng, hết xăng… khi đang lưu thông trong đêm.

Cống hiến sức trẻ vì cộng đồng

Khi màn đêm buông xuống, bất kể trời mưa, nhóm bạn trẻ ở TPHCM với tên gọi Đội Thanh niên tình nguyện cứu nạn Bình Dương, đi xe máy, kéo theo xe hút định, dạo quanh các tuyến đường để giúp đỡ người dân gặp sự cố.

Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ vá xe cho người đi đường

Hoạt động của đội bắt đầu từ năm 2023 tới nay. Ban đầu chỉ vài người, đến nay đã quy tụ hơn 20 thành viên, tuổi từ 18-35, có sức khỏe, biết làm nhiều việc. Họ có những công việc mưu sinh khác nhau để trang trải cuộc sống, nhưng cùng chung tâm hồn, sự nhiệt huyết, hết lòng vì cộng đồng.

Kể từ khi ra đời đến nay, Đội hỗ trợ miễn phí cho hàng nghìn trường hợp không may gặp nạn, hoặc xe hư hỏng, hết xăng giữa đường. Nếu xe bị hư hỏng nặng, đội sẵn sàng hỗ trợ để đưa phương tiện và người về nhà an toàn.

Bất kể nắng hay mưa, đội làm việc quanh năm suốt tháng, không có ngày nghỉ. Thời gian hoạt động mỗi ngày từ 19 giờ, hoặc sớm hơn đến 0 giờ, có khi kéo dài hơn, tùy tình hình thực tế. Ban ngày, có thành viên cũng tranh thủ lúc rảnh, tham gia hỗ trợ xử lý sự cố giao thông, hút đinh trên đường.

Anh Lê Mạnh Bi (32 tuổi), Đội trưởng Thanh niên tình nguyện cứu nạn Bình Dương cho biết, nhiều thành viên trong đội có tiệm sửa xe, thợ hành nghề nhiều năm, nên xử lý được tất cả lỗi hư hỏng của xe máy. Linh kiện dùng để thay thế cho xe hư hỏng đều được tận dụng lại từ các tiệm sửa xe của thành viên trong đội. Các trường hợp hỗ trợ đều hoàn toàn miễn phí.

Là một trong những thành viên nhiệt huyết của đội, anh Bùi Việt Duy cho biết, bản thân là người con đang sinh sống, làm việc tại TPHCM, nên muốn làm việc gì đó góp công sức nhỏ bé của mình ở nơi đây. “Chúng tôi luôn đặt mình vào những trường hợp không may gặp nạn, hư xe, hết xăng… trong đêm và hiểu điều họ mong muốn là gì để hành động. Anh em trong đội không làm để được báo đáp, chỉ mong mọi người an lành là hạnh phúc rồi, giúp được tới đâu theo khả năng thì làm thôi”, anh Duy chia sẻ.

Trả phí bằng nụ cười

Anh Tống Minh Luân - một thành viên trong Đội Thanh niên tình nguyện cứu nạn Bình Dương cho biết, ngoài hỗ trợ sửa xe, đội còn đi đến những tuyến đường vắng người, việc này giúp người đi đường yên tâm, bớt lo lắng bị cướp giật. Đến giờ anh Luân không nhớ nổi đã giúp đỡ bao nhiêu trường hợp song anh ước chừng có hàng trăm trường hợp được hỗ trợ mỗi năm.

Là một trong số các trường hợp gặp sự cố trong đêm và được nhóm bạn trẻ hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Mai (quê Gia Lai) cho biết, chị làm công nhân công ty trong khu công nghiệp ở phường Tân Hiệp, TPHCM. Trong một lần tan ca đêm, khoảng 22 giờ, trở về phòng trọ thì xe máy bị hỏng trên tuyến ĐT.746. Đêm khuya không còn tiệm sửa xe, chị Mai phải đẩy bộ.

“Khi đang đẩy xe thì thấy có một nhóm thanh niên chạy tới, tôi sợ run người. Có lẽ, thấy tôi căng thẳng, lo lắng, nên cả nhóm cười và nói “tụi em là đội tình nguyện viên đây, đến hỗ trợ chị”. Nghe vậy, tôi bình tĩnh trở lại. Nói xong, họ mang dụng cụ lại, kiểm tra xe giúp tôi. Sửa xe xong, tôi có gởi ít tiền, nhưng họ không lấy và bảo thấy chị cười là vui rồi”- chị Mai nhớ lại.