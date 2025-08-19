Tuổi trẻ công an Đắk Lắk trao gửi nghĩa tình đến cộng đồng

TPO - Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng được tuổi trẻ Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện. Qua đó, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân, hun đúc thêm tinh thần xung kích, tiên phong của thanh niên công an.

Ngôi nhà của bà Lê Thị Sơn (SN 1940, trú Buôn Krãi, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái tôn hoen gỉ, thấm, dột, tường nhà bong tróc, nền nhà ẩm thấp…

Bà Lê Thị Sơn trò chuyện cùng đoàn viên, thanh niên.

Bà Sơn tâm sự, mùa mưa nước dột ướt cả giường ngủ khiến sức khỏe bà càng thêm yếu. Gia đình bà thuộc hộ nghèo trong buôn, sống một mình, tuổi cao, sức yếu, bị bệnh tiểu đường, đục thủy tinh thể. Bà không còn khả năng lao động, nên việc sửa nhà hay làm mới là điều xa vời.

Hoạt động tình nguyện “Chung tay dựng nhà - thắp sáng niềm vui tuổi già”.

Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, Đoàn thanh niên Công an xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đoàn viên, thanh niên buôn Krãi, buôn Hwing Drăn tổ chức hoạt động tình nguyện “Chung tay dựng nhà - thắp sáng niềm vui tuổi già”.

Các đơn vị đã huy động nguồn lực xã hội chung tay thay tôn, đóng tôn chống thấm, sơn lại tường, thay bóng điện và dọn dẹp khuôn viên ngôi nhà của bà Sơn.

Đoàn viên, chiến sĩ công an sơn sửa lại nhà cho bà Lê Thị Sơn.

Hoạt động thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân, sự gắn kết cộng đồng và hun đúc thêm tinh thần xung kích, tiên phong - vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, thanh niên công an nói riêng.

Lễ bàn giao căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho anh Y Hôm ÊBan.

Chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho anh Y Hôm ÊBan - cán bộ đội CSCĐ thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh.

Sau 20 ngày triển khai, căn nhà đã hoàn thành và bàn giao. Ngôi nhà là kết quả từ tấm lòng đóng góp, sẻ chia của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng CSCĐ.

Nhiều phần quà trao tặng anh Y Hôm Êban.

Qua đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025".

Đoàn thanh niên thực hiện công trình mang ánh sáng đến buôn làng.

Công trình thanh niên “Mang ánh sáng đến buôn làng” tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk). Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương

Công trình được Chi đoàn thanh niên, hội phụ nữ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Đoàn xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) cùng các đơn vị thực hiện. Đoàn đã lắp đặt 20 đèn năng lượng mặt trời.

Nhiều hoạt động của cán bộ, chiến sĩ công an hướng đến người dân, thiếu nhi.

Bên cạnh đó, đoàn công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (hình thức tuyên truyền trực tiếp và phát tờ rơi); trao 150 phần quà nhu yếu phẩm đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn, 300 phần quà đến các cháu thiếu nhi.

Đoàn công tác cũng đã đến tham quan, tìm hiểu khu di tích lịch sử Hang đá Đắk Tuôr, Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 - 1975) trên địa bàn xã Cư Pui.