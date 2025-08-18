Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chúc mừng Bộ Công an dịp 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Bộ Công an. Tiếp đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản-Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Cùng tham gia đoàn, có anh Nguyễn Kim Quy – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Minh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn; anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trao đổi tại buổi gặp. Ảnh: Xuân Tùng

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và tuổi trẻ cả nước, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, cán bộ Bộ Công an và lực lượng CAND dịp 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng.

Anh Bùi Quang Huy cho biết, hai cơ quan đã có mối quan hệ phối hợp đặc biệt, chặt chẽ và hiệu quả trong nhiều năm qua. Sự hợp tác không chỉ ở cấp Trung ương mà được triển khai sâu rộng tới các cục, đơn vị trực thuộc và đơn vị công an địa phương. Nhiều đề án, chương trình phối hợp đã được thực hiện hiệu quả, góp phần phát huy vai trò của thanh niên trong bảo đảm an ninh trật tự.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Tổng Bí Thư Tô Lâm đã yêu cầu T.Ư Đoàn và Bộ Công an tăng cường phối hợp để góp phần giảm tỉ lệ thanh niên phạm tội, nhất là những loại tội phạm phức tạp. Trên tinh thần đó, thời gian qua, T.Ư Đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, cùng hướng tới những mục tiêu chung trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chia sẻ tại buổi gặp. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, T.Ư Đoàn và các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng Công an thực hiện các mục tiêu chung, nhất là trong công tác giáo dục, định hướng thanh thiếu niên, phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh.

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trân trọng cảm ơn tình cảm, lời chúc mừng của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; và sự phối hợp hiệu quả của T.Ư Đoàn trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng bày tỏ mong muốn, hai cơ quan sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác, có thêm nhiều chương trình, hoạt động phối hợp ý nghĩa, thiết thực hơn nữa nhằm phát huy sức mạnh của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản chia sẻ tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng chia sẻ những hoạt động sôi nổi nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng, với nhiều sự kiện quan trọng và các đoàn khách quốc tế đến chúc mừng, cho thấy vị thế và uy tín của lực lượng CAND Việt Nam.

Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng những thành tích vẻ vang mà lực lượng CAND đã đạt được trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.