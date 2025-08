Khơi dậy khát vọng cống hiến trong tuổi trẻ Công an

TPO - Tối 4/8, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức Chương trình nghệ thuật “Khát vọng cống hiến”, giao lưu giữa các điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với đoàn viên, thanh niên.

Tham dự chương trình, có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tôi luyện bản lĩnh từ trong gian khó

Giao lưu tại chương trình, Trung tá Nguyễn Chí Thành, một tấm gương quả cảm của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TPHCM, đã có những chia sẻ sâu sắc nhằm truyền cảm hứng và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Với hơn 24 năm kinh nghiệm, tham gia hàng trăm vụ cứu hộ và cứu sống nhiều người, anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện bản lĩnh, say mê với nghề và tinh thần dấn thân.

Theo Trung tá Thành, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trong một ngành nghề đầy hiểm nguy như PCCC và CNCH, cán bộ, chiến sĩ trẻ cần phải có một bản lĩnh vững vàng. Bản lĩnh này không tự nhiên mà có, nó được hình thành và tôi luyện qua những thử thách, từ những việc nhỏ nhất đến những nhiệm vụ khó khăn nhất. Khi đã có được bản lĩnh, chúng ta sẽ đủ sức mạnh và sự bình tĩnh để đối mặt và vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm.

Một yếu tố quan trọng khác mà Trung tá Nguyễn Chí Thành đề cập, là lòng yêu nghề và tinh thần sẵn sàng dấn thân. Anh cho rằng, khi đã chọn một công việc, người trẻ cần có một tình yêu và sự tận tâm với nó. Chính tình yêu nghề sẽ là động lực để vượt qua những khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ một thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, anh đã tình nguyện tham gia lực lượng công an và gắn bó với công tác PCCC và CNCH. Anh đã tham gia vào nhiều vụ cứu hộ đầy cam go như vụ cháy tòa nhà ITC năm 2002, tìm kiếm nạn nhân trong hang sâu ở Cao Bằng, Hà Giang và đặc biệt là tham gia cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, việc cứu sống một thiếu niên 17 tuổi từ đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ là một kỳ tích được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Từ hành trình tôi luyện bản lĩnh trong gian khó, Trung tá Nguyễn Chí Thành muốn gửi gắm đến các bạn trẻ là tinh thần "vì nhân dân phục vụ". Anh luôn tâm niệm rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tính mạng và sự an toàn của người dân luôn là ưu tiên hàng đầu. Điều đó đã thôi thúc anh và đồng đội vượt qua mọi hiểm nguy, kể cả khi phải đối mặt với lằn ranh sinh tử.

Với những đóng góp to lớn của mình, Trung tá Nguyễn Chí Thành đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2023. Anh là một tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự tận tụy và khát vọng cống hiến, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ noi theo.

Giao lưu tại chương trình, bạn Đặng Quỳnh Anh - Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2025 chia sẻ, bản lĩnh, lòng dũng cảm và khát vọng cống hiến không phải là điều xa vời, mà bắt đầu từ việc sống có trách nhiệm mỗi ngày.

Theo Quỳnh Anh, với thế hệ sinh viên như em, hình ảnh những người lính cứu hỏa không chỉ là biểu tượng của sự kiên cường, mà còn là lời nhắc nhở để chúng em sống đẹp hơn, dấn thân nhiều hơn và không ngừng rèn luyện bản thân để trở thành những công dân có ích cho đất nước.

Quỳnh Anh tin rằng, mỗi người trẻ hôm nay đều có thể trở thành người hùng trong chính lĩnh vực mình theo đuổi - nếu giữ được ngọn lửa đam mê, lòng kiên định và sự tử tế trong từng hành động. Khát vọng sống vì cộng đồng, vì Tổ quốc chính là ngọn đuốc soi đường cho tuổi trẻ Việt Nam vươn xa.

Thanh niên Công an xung kích vì an ninh Tổ quốc

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương 246 gương điển hình tiên tiến, trong đó, có rất nhiều cán bộ, đảng viên đại diện tiêu biểu cho tuổi trẻ CAND.

Trên từng lĩnh vực công tác, các đồng chí luôn tận tụy, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, thể hiện tinh thần trọng dân, gần dân “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”; thực sự là lực lượng kế tục trung thành sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) của các thế hệ cha anh; là minh chứng sinh động nhất thể hiện cho sức trẻ, cho khát vọng cống hiến, cho tương lai của lực lượng Công an nhân dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, thông qua các phong trào cách mạng của Đoàn Thanh niên và sức trẻ, nhiệt huyết, vai trò xung kích, tiên phong, sự sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an đã luôn gắn với phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương Đoàn phát động, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực, tự giác tham gia, với rất nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Qua đó, ngày càng củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với Nhân dân; xây dựng, bồi đắp văn hóa truyền thống trọng dân, gần dân, hiểu dân, sẵn sàng vì phục vụ Nhân dân; đóng góp quan trọng trong công tác bảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

"Các cấp bộ Đoàn trong CAND cần tiếp tục nhận thức sâu sắc, đầy đủ tình hình, nhiệm vụ công tác Công an và trả lời cho được câu hỏi lớn “Thanh niên CAND có trọng trách như thế nào và phải làm gì trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc?”; đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức các phong trào, các hoạt động Đoàn theo hướng thiết thực, bám sát và phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Ngành, phục vụ Nhân dân", Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nói.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, thanh niên Công an tiên phong trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, của Ngành, nhất là trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện pháp luật; học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; xây dựng đạo đức, lối sống văn hoá, tinh thần “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.