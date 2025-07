Mưa lũ tàn phá bản làng, 100 cán bộ công an Nghệ An xuất quân

TPO - Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho người dân các xã miền núi, 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã xuất quân hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Chiều 23/7, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ xuất quân huy động 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị lên đường hỗ trợ người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây ra.

Công an Nghệ An xuất quân hỗ trợ các xã miền núi khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nhiều địa phương miền núi ở Nghệ An xảy ra mưa lớn cục bộ, gây sạt lở, ngập lụt nhiều nơi. Chính quyền các địa phương đã khẩn cấp sơ tán gần 1.200 hộ dân ở các vùng xung yếu; hàng trăm bản làng ở xã Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn vẫn đang bị cô lập, mất điện và thông tin liên lạc.

Mưa lũ đã nhấn chìm 1.342 ha lúa, 286 ha mạ, gần 750 ha rau màu và làm gãy đổ gần 300 ha rừng. Nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, 16 vị trí ngập sâu; 3 cầu bị cuốn trôi, 34 cột điện gãy đổ, 1 trạm biến áp bị chập cháy.

Tính đến nay, tỉnh Nghệ An ghi nhận 2 người tử vong, 4 người bị thương, hơn 3.200 ngôi nhà bị ngập sâu và hàng loạt tuyến giao thông bị chia cắt.

100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 2 đoàn đến các xã bị ảnh hưởng hỗ trợ người dân.

Trước tình hình ảnh hưởng thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 2 đoàn đến các xã Nhôn Mai, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Mường Xén, Con Cuông hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Cùng với lực lượng công an tại cơ sở, các cán bộ thanh niên, tình nguyện tập trung hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Hỗ trợ thu hoạch mùa màng, vận chuyển nông sản đối với các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng.

Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an toàn giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, thu dọn cây cối, vật cản trên đường sau bão. Hỗ trợ khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, công trình bị ảnh hưởng sau bão. Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại…