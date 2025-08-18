Tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những ngày về đích- Bài 4: Chiến dịch tình nguyện Hè đặc biệt

TP - Dưới lớp sương sớm mỏng tang, từng tốp áo xanh lặng lẽ ngược dốc đồi ở xã Xuân Quang, Thượng Hà (Lào Cai), bắt đầu một ngày làm việc đặc biệt: phát quang cây cối, tháo dỡ nhà dân để bàn giao mặt bằng cho dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đó là những bước chân bền bỉ của tuổi trẻ vùng cao đang trực tiếp góp sức cho công trình truyền tải điện trọng điểm quốc gia.

Lễ phát động thi đua cao điểm tình nguyện hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên tại Lào Cai. Ảnh: Xuân Tùng

Sáng sớm trên đồi Xả Hồ

Bầu trời Xuân Quang sớm mai vẫn còn phủ một lớp sương mỏng, thoảng mùi quế cay nhẹ. Những triền đồi quanh thôn Xả Hồ vươn dài, cao dần. Lớp lớp cây quế và keo đan xen, như tấm áo xanh rậm rạp phủ lên vùng đất Lào Cai. Trong khung cảnh ấy, những bóng áo xanh tình nguyện đã có mặt từ rất sớm, tất bật chuẩn bị dao, cưa, dây thừng, gùi tre… Tất cả sẵn sàng cho một ngày làm việc giữa núi rừng.

Không có tiếng kèn trống rộn rã, chỉ là những cái bắt tay, tiếng gọi nhau và tiếng động cơ máy cưa vang lên. Công việc hôm nay là hỗ trợ giải phóng mặt bằng: phát quang, thu hoạch quế và keo, dọn sạch hành lang tuyến để kịp dựng cột điện.

“Tôi biết việc giải phóng cây cối để thi công rất vất vả, nhưng khi được tổ chức Đoàn vận động, bản thân tôi thấy rất vinh dự vì được tham gia vào công trình có ý nghĩa lớn cho địa phương”, Bàn Thị Lan, Bí thư Chi đoàn ở xã Xuân Quang, chia sẻ khi vừa buộc lại bó quế to gần bằng thân người.

Các đoàn viên chia thành từng nhóm: nhóm phát cây, nhóm kéo quế xuống dốc, nhóm thu dọn cành lá. Địa hình đồi dốc khiến việc kéo từng bó quế (có khi dài hơn 4 mét, nặng đến 50 kg) trở thành một cuộc “vượt chướng ngại vật” thực thụ. Có đoạn, cả nhóm phải dùng dây kéo từ từ, chân bám vào triền đất mềm, mồ hôi chảy ròng ròng…

“Lúc đầu cũng thấy lo, nhưng làm quen rồi thì thấy vui, thấy tự hào nữa. Làm xong hôm nào, chúng em đều chụp ảnh, gửi về cho chi đoàn làm nhật ký tình nguyện”, Lan cười, đôi bàn tay lấm lem đất đỏ.

Đoàn thanh niên xã Xuân Quang phát quang, thu hoạch quế cho người dân. Ảnh: Xuân Tùng

Mồ hôi dưới thung lũng Thượng Hà

Nếu Xuân Quang là những ngày leo dốc, thì ở Thượng Hà, công việc của áo xanh lại gắn liền với việc tháo dỡ và di dời. Đây là xã có 24 km tuyến đường dây của dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên đi qua, diện tích giải phóng mặt bằng thuộc diện nhiều nhất tỉnh Lào Cai.

Hôm nay, ở bản Một Vài Siêu, thanh niên tình nguyện được tập hợp để hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa cho hộ dân cuối cùng thuộc diện phải di dời. Đó là căn nhà gỗ của gia đình anh Đặng Văn Chung, dựng từ năm 2000. Hơn 30 đoàn viên thanh niên xã Thượng Hà nhanh chóng được huy động đã có mặt đầy đủ. Họ phân công thành các nhóm: nhóm tháo mái, nhóm dỡ ván, nhóm chuyển bao lúa, xoong nồi, bàn ghế ra khu tập kết.

Nhìn các thanh niên tình nguyện leo lên mái nhà, dỡ từng tấm Fi-brô xi măng thoăn thoắt; gõ, tháo từng thanh xà nhà nặng trịch, mồ hôi đẫm áo mới thấy hết sự vất vả, thậm chí là nguy hiểm trong đợt tình nguyện này. Tất nhiên, ngày thường, các bạn tình nguyện viên là lao động chính, là những người thạo việc nên mới có thể làm công việc này một cách trơn tru, an toàn.

Nhìn thấy đội thanh niên tình nguyện hùng hậu, tay chân nhanh nhẹn, làm kỷ luật, đâu vào đấy, anh Chung xúc động nói: “Nhà tôi chỉ có 2 vợ chồng, con tôi thì đi làm ăn ở Bắc Ninh. Muốn di dời phải sắp xếp, nhờ họ hàng, mất nhiều thời gian. Hôm nay, lực lượng đoàn viên đến là bắt tay ngay vào việc, rất nhiệt tình. Nhờ các cháu mà nhà tôi tháo dỡ xong sớm, đỡ bao nhiêu công sức và chi phí. Gia đình tôi rất biết ơn”.

Cũng tại đây, Bí thư Đoàn xã Thượng Hà Lý Thị Thìn cho biết: “Công việc nhiều, thời gian gấp nhưng đoàn viên xác định rõ trách nhiệm. Khi phát động hỗ trợ từng hộ di dời, ai cũng xông xáo, không quản xa gần”.

Tại lễ phát động chiến dịch, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Chiến dịch năm nay là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện vai trò tiên phong, xung kích, trách nhiệm. Các bạn không chỉ hỗ trợ dân bản trong công việc cụ thể, mà còn đang góp phần thực hiện nhiệm vụ an ninh năng lượng quốc gia – điều rất lớn lao và ý nghĩa”.

Đoàn thanh niên xã Thượng Hà tháo dỡ, di dời nhà dân thuộc khu vực giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Ảnh: Đức Anh

Làm hai việc lớn cùng lúc

Quay lại Xuân Quang, công việc thu hoạch quế bước vào giai đoạn cao điểm. Đoạn hành lang tuyến qua gần thôn Cốc Ngang cần thu dọn gấp để kịp tiến độ dựng cột. Một số hộ có diện tích quế lớn, chính quyền xã và Đoàn xã phải huy động cả chi đoàn cơ sở, phối hợp với các xã lân cận như Phong Hải.

Anh Vũ Văn Long - Bí thư Đoàn xã Xuân Quang, nói: “Những người tham gia đều là đoàn viên khỏe, quen địa hình. Công việc nặng nhưng các bạn có tinh thần trách nhiệm cao. Có hộ chỉ còn vài ngày là hết hạn bàn giao, nhờ lực lượng áo xanh hỗ trợ mà hoàn thành trước hạn”.

Trên đồi, nắng chiều đổ lửa, gió rừng thổi hầm hập. Mồ hôi chảy ướt lưng áo, đôi bàn tay đỏ rát vì dây thừng, nhưng từng tốp thanh niên vẫn nối nhau gùi cây, kéo cành. Tiếng nói cười hòa lẫn tiếng dao chặt, tiếng cành quế đổ rào rào.

Chiến dịch tình nguyện hè 2025 tại Lào Cai đặc biệt không chỉ bởi quy mô, mà còn bởi mục tiêu “kép”: hỗ trợ chính quyền vận hành mô hình mới hai cấp và giải phóng mặt bằng đường dây 500kV. Cả hai việc đều khó, lại diễn ra ở xã vùng cao, hạ tầng còn hạn chế, trình độ dân trí không đồng đều. Nhưng, với trí tuệ và sức trẻ, áo xanh tình nguyện đã cùng chính quyền gỡ khó.

Chiều muộn, những giọt mồ hôi cuối ngày vẫn rơi xuống nền đất đỏ. Những bó quế cuối cùng được đưa xuống dốc. Áo xanh lấm lem, mặt sạm nắng, nhưng nụ cười vẫn tươi, vẫn giòn… tất cả là minh chứng cho sức trẻ, tinh thần tình nguyện và khát vọng cống hiến.

(Còn nữa)