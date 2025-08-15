Tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những ngày về đích: Công trường khắc nghiệt

TP - Những ngày qua, tỉnh Phú Thọ có hôm nóng như chảo rang, nhiệt độ ngoài trời 40oC, còn cấu kiện sắt khoảng 60oC. Tuy nhiên, trên công trường đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, các kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài lắp dựng cột, quyết hoàn thành tiến độ dự án vào ngày 19/8, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nắng như thiêu, mưa bất ngờ

Chúng tôi có mặt tại vị trí cột 380 đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên vào lúc 14 giờ. Nhiệt độ ngoài trời lúc này 38oC. Những bộ bảo hộ màu da cam dày cộp ướt đẫm mồ hôi, nhưng công nhân vẫn miệt mài lắp dựng các thiết bị, hoàn thành các đốt cột.

Ông Phan Đông Minh, Đội phó Đội Truyền tải điện Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ thi công 2 cột 380 và 378. Để hoàn thành nhiệm vụ, 59 công nhân tranh thủ tối đa thời gian lắp dựng cột.

Công nhân mướt mồ hôi trên công trường

Để tiết kiệm thời gian thi công, Đội Truyền tải điện Hòa Bình thuê nhà của người dân quanh vị trí cột, giúp cán bộ, công nhân giảm thời gian di chuyển. Việc cơm nước cho cán bộ, công nhân được đơn vị thuê người dân địa phương đảm nhận, để toàn bộ công nhân tập trung ngoài công trường.

“Trong thời tiết nắng nóng, mình chỉ đứng thôi đã ướt đẫm mồ hôi. Anh em chỉ thi công khoảng 1 tiếng đồng hồ là bộ bảo hộ ướt sũng. Hai chiếc quạt gió gắn vào áo bảo hộ quay hết công suất cũng không thấm vào đâu. Để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, nước uống hết sức quan trọng, phải được tiếp liên tục”, ông Phan Đông Minh cho biết.

Tiến độ của công trình rất gấp, cán bộ, công nhân muốn tranh thủ hết thời gian. Buổi sáng và tối ăn cơm tại nhà, buổi trưa người phụ trách hậu cần đem cơm đến công trường. Ăn xong, mọi người tranh thủ nghỉ trưa tại chỗ trong lán tạm hoặc mắc võng trong vườn keo của người dân.

Theo ông Minh, đơn vị vốn chỉ làm nhiệm vụ truyền tải - “vận chuyển” điện từ nhà máy đến các trung tâm phụ tải, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người tiêu dùng. Việc xây lắp là nghề “tay trái”, nhưng vì tiến độ của dự án, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao nhiệm vụ, cán bộ, công nhân nỗ lực hết mình, vượt qua khó khăn, tranh thủ tối đa thời gian, cố gắng hoàn thành đúng tiến độ.

“Các cột chính, thanh giằng của đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đều là cột tròn, việc lắp dựng gặp rất nhiều khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ, anh em công nhân ban ngày làm việc, ban đêm tìm tòi, suy nghĩ, sáng tạo những cách làm hay để lắp đặt các cấu kiện chính xác, an toàn…”, ông Minh nói.

“Cán bộ, công nhân tăng cường xây lắp đã hơn 2 tuần, nhưng chưa ai nghĩ đến việc về thăm nhà. Tôi là người quản lý, biết anh em ai cũng nhớ nhà, nhớ vợ con, nhưng chúng tôi động viên nhau gác lại tình riêng, tập trung 200% năng lực hoàn thành nhiệm vụ cấp bách”, ông Phan Đông Minh chia sẻ.

bê thanh sắt nóng 60oC

Rời vị trí cột 380, chúng tôi đến cột 378, nằm trên đỉnh đồi. Việc vận chuyển các cột lên thi công rất khó khăn, nhất là trời mưa, đơn vị thi công phải lót tôn, dùng máy xúc hỗ trợ mới đưa được thiết bị lên núi.

Khi chúng tôi có mặt ở vị trí cột này, một hàng 5 xe tải chở các thanh cột chính đang chờ đến lượt máy xúc hỗ trợ lên dốc. Vừa móc chiếc cáp vào máy xúc, anh Khuất Văn Mạnh - lái xe - chia sẻ: mỗi chuyến chỉ chở được một thanh cột; khi lên dốc, xe phải cài cầu, vào số 1, đạp hết ga, cùng máy xúc hỗ trợ mới lên được. Lên đến đỉnh núi phải mất 5 nhịp mới an toàn, còn để xe gầm rú liên tục sẽ cháy côn ngay.

Tiếp tục hành trình để cảm nhận không khí hối hả trên công trường đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, chúng tôi đến vị trí cột 370 - một trong hai cột cao nhất ở tỉnh Phú Thọ. Cột cao 130m, hiện công nhân đang lắp đặt ở độ cao 110m.

Ông Ma Đình Việt, Chỉ huy trưởng gói thầu số 8, Công ty CP Tập đoàn Việt Á, cho biết: đơn vị nhận thi công 64 vị trí cột, để hoàn thành tiến độ, toàn bộ kỹ sư, công nhân tập trung toàn lực, làm ngày đêm. Ngoài kế hoạch hợp lý, mọi người thấm nhuần tinh thần Thủ tướng Chính phủ đề ra: “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành đường dây vào 19/8. Công nhân làm hai ca liên tục, không quản ngại thời tiết, có nhiều sáng kiến giúp đẩy nhanh tiến độ.

Xe tải oằn mình vận chuyển thiết bị lên vị trí cột 378

“Chúng tôi không để phí thời gian. Mưa thì bố trí công việc phù hợp, nắng thì sắp xếp theo thời tiết. Có thời điểm, công nhân làm liên tục từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Thời gian ăn trưa, nhờ nhà dân gần vị trí cột, ăn xong tranh thủ nghỉ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi lại làm đến 7 giờ tối mới tan ca. Mọi người đều cố gắng, thay nhau nghỉ, thay nhau làm nên công trường lúc nào cũng nhộn nhịp”, ông Việt nói.

Mùa này, thời tiết miền núi mưa gió bất chợt: nắng thì cháy da, mưa thì ập đến bất ngờ. Những anh em thi công trên độ cao hơn 110 m rất ái ngại vì không đảm bảo an toàn. “Ngồi trên những thanh xà tròn cách mặt đất hơn 100 m là điều rất khó khăn; mỗi khi gió lớn, người chao đảo. Nghề này không dành cho đa số, đặc biệt người sợ độ cao, yếu tim hay huyết áp”, ông Nguyễn Văn Hùng - Công ty TNHH Xây lắp Lưới điện Đức Long - chia sẻ.

Ông Hùng cho biết, đơn vị đang lắp đặt cột 335 cao hơn 100 m, nên thời tiết vùng trung du miền núi phía Bắc thất thường, gây nhiều khó khăn. Vừa nói, anh Hùng vừa áp tay vào cột thép: nhiệt độ ngoài trời 38oC, cột thép có thể lên hơn 60oC, nhưng công nhân vẫn phải leo lên làm việc từ lúc 13 giờ.

Máy cẩu đưa công nhân lên đỉnh cột 370

“Dù thời tiết ở trung du miền núi phía Bắc thời điểm này rất khắc nghiệt, nhưng gần 3.000 kỹ sư, công nhân tranh thủ tối đa thời gian, hối hả thi công đúng tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành việc lắp dựng, chuẩn bị kéo dây. Hiện toàn bộ hệ thống cột qua địa bàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành khoảng 70%, chắc chắn sẽ về đích đúng hẹn vào 19/8 - mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”. Ông Đỗ Quang Khải - Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam

“Khi lắp đặt thiết bị ở độ cao hơn 100 m, không phải ai cũng làm được. Trong 100 người chỉ có 3-4 người đảm nhiệm được. Chúng tôi có 8 công nhân chịu được độ cao, mỗi ca 4 người. Khi lên cột, phải dùng cẩu để đưa công nhân lên nhằm tiết kiệm thời gian. Nhiệt độ 37-38oC, sờ vào cấu kiện bỏng tay, nên phải dùng áo bảo hộ dày, găng tay dày mới chịu được”, ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Văn Thắng - công nhân lắp đặt thiết bị trên cao - tâm sự: ông đã tham gia lắp đặt đường dây 500kV mạch 3 và nhiều công trình khác, nhưng công trình này có áp lực riêng; đặc biệt thời tiết miền núi phía Bắc thường xuyên có sét đánh, gây khó khăn, nguy hiểm hơn so với đồng bằng…