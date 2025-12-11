'Chiến dịch Quang Trung’ hồi sinh vùng lũ Lâm Đồng

TPO - Những căn nhà mới đang dần mọc lên trên vùng đất Lâm Đồng từng tan hoang vì mưa lũ. Ở đó, 'Chiến dịch Quang Trung' không chỉ dựng lại mái ấm cho người dân, mà còn dựng lại niềm tin, tiếp thêm động lực để họ vươn lên sau thiên tai.

Nhớ như in tiếng nước lũ gầm rú

Cuối tháng 11/2025, trận mưa lũ lịch sử ở tỉnh Lâm Đồng đã để lại những hậu quả chưa từng có. Tại các xã D’ran, Quảng Lập, Lạc Thiện…, nước lũ đổ về trong đêm, cuốn theo đất đá, san phẳng hàng chục căn nhà. Hàng nghìn hộ dân phải chạy lũ trong tình trạng gần như trắng tay. Có những gia đình khi quay lại nơi ở cũ chỉ thấy một khoảng đất trống loang lổ bùn đất, tất cả tài sản tích cóp cả đời bị cuốn sạch.

Khi trở về, người dân ở xã D'ran xót xa khi trước mắt chỉ còn trơ lại nền nhà.

Theo thống kê của UBND xã D’ran, trận lũ cuối tháng 11 vừa qua đã làm 17 căn nhà bị đổ sập, hư hỏng hoàn toàn. Cùng với đó là hàng trăm căn nhà bị ngập nước; khoảng 500ha hoa màu, cây trồng bị ảnh hưởng, hư hỏng hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính hơn 430 tỷ đồng.

Sau hơn 10 ngày hứng chịu trận lũ lịch sử, người dân xã D’ran vẫn nhớ như in tiếng nước lũ gầm rú, những vết nứt dài ngoằn ngoèo trên taluy, hay những khoảng trời đen kịt vì mưa. "Nhà tôi bị cuốn đi chỉ trong vài phút. Không kịp lấy gì ngoài bộ quần áo mặc trên người. Lúc đó tiếng nước lũ gầm rú khiến ai cũng sợ", chị Ngô Thị Hường (trú thôn Quảng Lạc, xã D’ran) kể lại.

Tại xã D'ran, gia đình ông Trần Văn Phú (trú thôn Quảng Lạc) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Căn nhà cấp 4 cùng 1,5ha hoa màu của gia đình ông bị dòng lũ quật đổ, cuốn trôi gần như toàn bộ. Nhưng điều khiến ông Phú ấm lòng là sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hữu - Bí thư Đảng ủy xã D’ran (áo trắng) trao kinh phí hỗ trợ cho hộ dân bị lũ cuốn mất nhà.

"Nhà tôi bị sập hoàn toàn, nước cuốn hết tài sản, hoa màu cũng mất sạch. Khi nước vừa rút, Bí thư Đảng ủy xã D’ran trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 40 triệu đồng. Gia đình tôi thật sự cảm kích trước sự quan tâm của chính quyền", ông Phú chia sẻ. Ông Nguyễn Văn Hữu - Bí thư Đảng ủy xã D’ran, cho biết: Được Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng quân đội, công an quan tâm khiến người dân và chính quyền xã rất phấn khởi. Hiện xã chỉ mong bà con có nhà mới trước Tết Nguyên đán để ổn định đời sống.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ bà con

Ngay sau khi lũ rút, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ Công an đã phát động 'Chiến dịch Quang Trung' - hỗ trợ khôi phục nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình bị thiệt hại nặng. Những ngày đầu tháng 12, không khí ở các khu vực chịu thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bỗng trở nên rộn ràng hơn.

Tại xã Quảng Lập, ba căn nhà đầu tiên được khởi công ngay sau khi hoàn tất thủ tục rà soát. Ở xã Lạc Thiện, bốn nền nhà khác nhanh chóng được dựng móng. Tại mỗi điểm, cán bộ chiến sĩ, lực lượng thanh niên và người dân cùng làm việc từ sáng đến tối để kịp tiến độ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng.

Không chỉ hỗ trợ nhà ở, các lực lượng tham gia chiến dịch còn giúp người dân khôi phục sản xuất. Những vườn rau bị bùn phủ kín được dọn lại từng luống; giàn bị gãy được dựng lại. Kiểm tra tiến độ chiến dịch tại xã D'ran và Quảng Lập, đại tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an địa phương cùng chính quyền cơ sở trong việc huy động lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng yêu cầu chính quyền các địa phương phải hoàn thành các hạng mục xây dựng trước ngày 15/11, chủ động rà soát nhân lực, nhân công để bảo đảm tiến độ

Đại tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng hỏi thăm sức khoẻ người dân.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho hay: So với các địa phương khác của Nam Trung bộ, thiệt hại tại Lâm Đồng không lớn. Tuy nhiên, nếu như không có sự chủ động trong công tác ứng phó, hậu quả thiệt hại sẽ không ước lượng được cả về tính mạng và tài sản nhân dân. "Lâm Đồng đã, đang vào cuộc quyết liệt, khẩn trương làm nhanh gọn nhất có thể để giúp dân. Tỉnh sẽ huy động lực lượng vũ trang đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ bà con từ việc nhỏ nhất trong quá trình xây dựng", ông Mười nhấn mạnh.

Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã hỗ trợ người dân xây nhà.

Một điểm đáng chú ý của 'Chiến dịch Quang Trung' tại Lâm Đồng là mô hình hỗ trợ theo cụm địa bàn. Mỗi xã bị thiệt hại được phân công một đơn vị trực thuộc Bộ Công an phụ trách trọn gói từ khảo sát, thiết kế mẫu nhà đến thi công. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian, tránh tình trạng chậm trễ hoặc thủ tục rườm rà từng gặp trong nhiều chương trình hỗ trợ sau thiên tai trước đây.